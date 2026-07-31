Incendies en Gironde : après Orange, Bouygues Telecom et SFR offrent aussi 200 Go à leurs abonnés, Free toujours silencieux

Face aux violents incendies qui touchent la Gironde et les Landes, les opérateurs multiplient les gestes de solidarité envers leurs abonnés. Après Orange, Bouygues Telecom et SFR annoncent à leur tour l’attribution de 200 Go de data supplémentaires. Free, lui, n’a toujours pas communiqué de mesure commerciale.

Des gestes bienvenus pour soutenir leurs abonnés touchés par les incendies qui frappent actuellement la Gironde et les Landes. Comme Orange, Bouygues Telecom et SFR viennent à leur tour de confirmer l’attribution d’un boost de data mobile aux clients concernés.

[🔴 Annonce] Face aux incendies violents qui touchent nos clients de la Gironde et des Landes, @BouyguesTelecom a décidé d’offrir 200Go d’Internet supplémentaires ce mois-ci sur leur ligne mobile. Les clients concernés recevront un SMS de confirmation. Plus que jamais, nos… pic.twitter.com/SRQ8MbIO0O — Bouygues Telecom Corporate (@ByTel_Corporate) July 27, 2026

Bouygues Telecom offre ainsi 200 Go d’Internet supplémentaires sur les lignes mobiles des abonnés situés dans les zones touchées. Les clients éligibles sont informés directement par SMS, tandis que les équipes techniques de l’opérateur restent mobilisées pour assurer la continuité des services. Idem du côté de SFR indique qui lui indique que ces 200 Go sont valables pendant 30 jours en France métropolitaine, sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire. Orange va même un peu plus loin en proposant, en plus des 200 Go de data, une option voix et SMS illimités en France métropolitaine pour les abonnés évacués, ainsi qu’un accès illimité à la data pour certains clients professionnels.

SFR se mobilise pour ses clients touchés par les incendies.

Les clients mobiles situés dans les zones concernées bénéficient de 200 Go offerts, valables 30 jours en France métropolitaine, sans aucune démarche à effectuer. — SFR (@SFR) July 29, 2026

Free toujours sans geste commercial

À ce stade, Free est le seul des quatre grands opérateurs à ne pas avoir annoncé de mesure commerciale en faveur de ses abonnés touchés par les incendies. L’opérateur a néanmoins participé à l’effort sur le terrain en déployant une station mobile provisoire de forte capacité au Parc des Expositions de Bordeaux afin de permettre aux personnes évacuées de rester connectées avec leurs proches.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox