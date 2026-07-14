On sait désormais quand Free dira si son nouveau forfait Free Max à data illimitée a créé un électrochoc sur les recrutements

La maison mère de Free, Iliad, publiera ses résultats du premier semestre 2026 le 27 août. Une échéance particulièrement attendue puisque, pour la première fois, les performances commerciales de Free intégreront un trimestre complet marqué par le lancement de Free Max.

Le rendez-vous est désormais fixé. Iliad présentera ses résultats du premier semestre 2026 le 27 août prochain, avec les performances du deuxième trimestre de Free. Une publication particulièrement scrutée, puisqu’elle permettra d’évaluer les premiers effets d’un trimestre complet de commercialisation de Free Max, la nouvelle offre mobile premium lancée le 31 mars.

Lors de la publication précédente, Free a déçu commercialement avec d’aucun nouveau recrutement sur le fixe comme sur le mobile sur les 3 premiers mois de l’année. Des résultats peu encourageants et modestes face à Orange et Bouygues Telecom. Cette fois, les attentes sont différentes. Le deuxième trimestre sera le premier à refléter pleinement l’impact de Free Max sur les recrutements, l’offre n’ayant été lancée que le dernier jour du premier trimestre. Le 27 août permettra donc de savoir si cette nouvelle formule a permis à Free d’accélérer son rythme de conquête et de renouer avec une dynamique plus soutenue sur le fixe comme sur le mobile. Le marché observera également l’évolution du chiffre d’affaires, de la base d’abonnés ainsi que la capacité de Free à résister à une concurrence particulièrement offensive sur les offres fibre et mobiles durant le printemps.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox