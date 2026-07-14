Free fait passer un nouveau message à 4 chiffres sur son site : voici pourquoi

Les visiteurs du site de Free peuvent désormais difficilement passer à côté du 1044. L’opérateur affiche ce numéro en bonne place sur sa page d’accueil afin d’accompagner les futurs abonnés dans le choix et la souscription de leurs offres internet et mobile.

Petit message sur la page d’accueil de Free. Sous le menu principal, un nouveau bandeau attire désormais l’attention des visiteurs avec le message : « Besoin d’un conseil pour choisir votre offre internet et mobile ? Appelez le 1044. » L’objectif est clair : encourager les personnes qui hésitent entre plusieurs offres à contacter directement un conseiller avant de souscrire. Le numéro 1044 est en effet dédié aux nouveaux clients et aux personnes souhaitant obtenir des informations sur les offres Freebox et Free Mobile.

Un accompagnement personnalisé pour choisir son offre

En appelant le 1044, les futurs abonnés peuvent être guidés dans le choix de leur offre en fonction de leurs besoins, qu’il s’agisse d’une Freebox, d’un forfait mobile ou d’une offre combinant les deux. Les conseillers peuvent également répondre aux questions sur l’éligibilité à la fibre, les promotions en cours, les services inclus mais surtout accompagner la souscription par téléphone. En donnant davantage de visibilité au 1044 dès la page d’accueil, Free cherche ainsi à faciliter le contact avec ses équipes commerciales et à transformer plus facilement les visiteurs de son site en nouveaux abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox