TF1 cartonne sur Netflix : les objectifs sur un an et demi déjà atteints en trois semaines

Lancé le 19 juin dernier, le partenariat inédit entre TF1 et Netflix semble déjà porter ses fruits. Le groupe audiovisuel affirme avoir atteint en moins de trois semaines les objectifs d’audience qu’il s’était fixés sur une période de 18 mois. Les contenus de TF1 s’installent également parmi les programmes les plus regardés sur Netflix.

Le pari semble réussi pour TF1. Trois semaines après le lancement de son partenariat historique avec Netflix, le groupe dresse un premier bilan très positif, aussi bien sur le plan des audiences que sur celui de la commercialisation publicitaire.

Pour rappel, cet accord inédit permet aux abonnés Netflix en France d’accéder directement à une sélection de chaînes en direct et de contenus à la demande de TF1, intégrés au sein même de l’interface de la plateforme américaine.

Les audiences progressent fortement

Selon TF1, ce partenariat a permis d’accélérer la fréquentation de sa plateforme TF1+. Le 25 juin, un nouveau record a été enregistré avec 8,3 millions de streamers uniques en une journée. Cette performance a notamment été portée par plusieurs événements majeurs : la finale de Koh-Lanta, le lancement de Secret Story et le succès de la série Good American Family sur TF1+.

Sur la semaine du lancement du partenariat, le nombre de streamers quotidiens a progressé de 16 % par rapport à la semaine précédente, avec une dynamique particulièrement marquée auprès des 15-34 ans. TF1 indique également que plusieurs de ses contenus figurent désormais parmi les programmes les plus populaires sur Netflix.

Le groupe se félicite aussi des premiers résultats commerciaux. Les espaces publicitaires associés à la diffusion des contenus TF1 sur Netflix afficheraient des performances comparables à celles enregistrées sur TF1+, notamment en matière d’acceptation des formats publicitaires par les utilisateurs. TF1 ne communique toutefois pas de chiffres précis sur les revenus générés ou les volumes d’inventaires vendus.

Un lancement technique sans accroc

L’accord entre TF1 et Netflix représentait également un défi technique important. Le groupe explique que l’ensemble des contenus prévus était disponible dès le premier jour et que l’intégration des publicités sur la plateforme fonctionne de manière fluide sur tous les appareils compatibles.

Cette réussite technique était l’un des principaux enjeux de ce partenariat, présenté comme une première mondiale entre une grande chaîne de télévision gratuite et un acteur mondial du streaming. Le PDG du Groupe TF1, Rodolphe Belmer, se montre particulièrement satisfait de ces premiers résultats. « Nos objectifs d’audience, fixés à horizon 18 mois, ont été atteints en moins de trois semaines. Ce démarrage confirme la pertinence de ce partenariat inédit et l’appétence du public pour nos contenus. »

Ces premiers indicateurs confortent la stratégie du groupe, qui cherche à élargir la distribution de ses programmes tout en conservant la maîtrise de leur commercialisation publicitaire. Reste désormais à voir si cette dynamique se maintiendra dans la durée, alors que ce partenariat est observé de près par l’ensemble du secteur audiovisuel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox