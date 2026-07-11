2 millions de clients en plus pendant l’été, voici le plan d’Orange pour que son réseau mobile ne sature pas

Avant même les grands départs en vacances, Orange prépare son réseau mobile à absorber un afflux massif de trafic dans les zones touristiques. Renforcement des infrastructures, nouvelles antennes, surveillance renforcée… L’opérateur déploie un important dispositif estival.

Chaque été, les habitudes de consommation des Français bouleversent la géographie des réseaux mobiles. Les stations balnéaires, les campings, les sites touristiques ou encore les zones de montagne voient affluer des millions de vacanciers, faisant parfois tripler le trafic de données par rapport au printemps. Dans une publication sur LinkedIn, le directeur technique (CTO) d’Orange France, Nicolas Drouillet, a levé le voile sur les préparatifs engagés plusieurs mois en amont afin d’éviter toute saturation du réseau pendant la période estivale. “Savez-vous ce que nous mettons en œuvre pour que rien ne vienne interrompre ces instants?”, lance-t-il.

Un réseau renforcé avant les vacances

Orange indique que son réseau accueille chaque été plus de deux millions de clients supplémentaires ainsi que près de 100 000 visiteurs étrangers. Pour absorber cette montée en charge, l’opérateur explique avoir déployé un important dispositif technique avant le début de la saison :

24 moyens mobiles (antennes temporaires ou solutions mobiles de renforcement) ;

plus de 200 opérations de réaménagement du réseau afin d’augmenter les capacités existantes ;

près de 30 nouveaux sites mobiles mis en service.

Selon Nicolas Drouillet, l’objectif est de permettre aux abonnés de continuer à partager leurs photos, télétravailler, regarder des vidéos ou rester en contact avec leurs proches, y compris dans les zones les plus fréquentées pendant les vacances. Le dirigeant précise également que 70 % des sites mobiles situés sur le littoral sont désormais équipés en 5G.

Le travail des équipes ne s’arrête pas une fois les vacanciers arrivés. Orange explique maintenir une surveillance continue de l’ensemble des sites concernés par les flux saisonniers, avec une vigilance renforcée sur 500 sites considérés comme prioritaires. « Derrière chaque photo de vacances publiée, chaque itinéraire consulté ou chaque appel passé depuis une plage, il y a des femmes et des hommes qui veillent pour que le réseau soit au rendez-vous », souligne Nicolas Drouillet.

Orange s’appuie sur un réseau 4G et 5G très performant

Ce dispositif estival s’appuie sur un réseau mobile déjà particulièrement dense. Selon le dernier observatoire de l’ANFR au 1er juillet 2026, Orange compte 32 840 sites 4G techniquement en service, soit le parc le plus important de France, devant Bouygues Telecom (31 807), Free Mobile (31 226) et SFR (30 805).

En 5G, l’opérateur dispose de 18 030 sites techniquement opérationnels. Si Bouygues Telecom (18 892) et Free Mobile (23 214) en exploitent davantage au total, Orange conserve une avance très nette sur la bande 3,5 GHz, considérée comme le cœur de la 5G en raison de ses capacités en débit et en capacité. L’opérateur y totalise 14 310 sites techniquement opérationnels, contre 11 262 pour Bouygues Telecom, 11 209 pour Free Mobile et 10 751 pour SFR. Orange est également présent sur les deux autres bandes 5G avec 13 454 sites opérationnels en 700 MHz et 3 522 en 2,1 GHz, ces fréquences permettant principalement d’étendre la couverture du réseau.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox