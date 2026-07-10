TF1 tacle Canal+ après l’arrêt de diffusion de 3 chaînes dans ses offres

Le bras de fer entre TF1 et Canal+ continue de se jouer sur la place publique. Quelques jours après la disparition d’Ushuaïa TV, Histoire TV et TV Breizh des offres de la chaîne cryptée, le groupe TF1 a publié un message particulièrement piquant sur X, invitant les abonnés à se tourner vers les autres opérateurs pour continuer à accéder à ses chaînes.

Le différend entre Canal+ et le groupe TF1 prend une nouvelle tournure. Après l’arrêt, le 30 juin, de la diffusion d’Ushuaïa TV, Histoire TV et TV Breizh dans les offres Canal+, TV by Canal et Famille by Canal, le groupe audiovisuel a choisi de répondre avec une pointe d’ironie sur les réseaux sociaux.

Dans une publication diffusée ce 10 juillet sur X, TF1 énumère ce que les abonnés Canal+ perdent désormais : « Voyages à l’autre bout du monde », « Documentaires historiques » et « Séries cultes à regarder en famille », chacun accompagné d’une croix rouge, avant de conclure par un sarcastique « Merci Canal+ ».

Voyages à l’autre bout du Monde ❌

Documentaires historiques ❌

Séries cultes à regarder en famille ❌

Merci Canal+ 👏 Heureusement, Ushuaïa TV, Histoire TV et TV Breizh sont toujours là pour vous… chez Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pic.twitter.com/eZQv2ampbM — TF1 (@TF1) July 10, 2026

Le visuel qui accompagne le message montre les trois chaînes affichant un écran “Game Over”, avant d’inviter les abonnés à « changer de Canal » en rappelant qu’Ushuaïa TV, Histoire TV et TV Breizh restent disponibles chez Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.

Cette sortie intervient après plusieurs mois de négociations infructueuses entre les deux groupes. Faute d’accord, Canal+ a cessé le 30 juin la distribution des trois chaînes thématiques de TF1 en France et en Suisse. En revanche, les chaînes gratuites du groupe restent bien proposées aux abonnés de Canal+. TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI ainsi que les services de replay demeurent accessibles.

Si la teneur exacte des négociations n’est pas encore connue, Canal+ expliquait alors avoir pris acte de « l’échec des discussions engagées avec le Groupe TF1 », tout en affirmant avoir tenté d’aboutir à un accord global. La chaîne cryptée assure avoir été prête à améliorer ses conditions de distribution et se dit toujours ouverte à une reprise des négociations afin de parvenir à un accord « raisonnable, équilibré et pérenne ».

De son côté, TF1 estime que cette rupture dépasse le simple retrait de trois chaînes des bouquets Canal+, comme on peut le voir dans le post. Le groupe rappelle que TV Breizh est aujourd’hui la chaîne mini-généraliste leader des chaînes thématiques, qu’Histoire TV est la première chaîne française consacrée à l’histoire et qu’Ushuaïa TV est dédiée aux documentaires sur l’environnement.

TF1 insiste surtout sur le rôle joué par Histoire TV et Ushuaïa TV dans le financement de la création documentaire française. Selon le groupe, la décision de Canal+ « fragilise plus largement le secteur du documentaire » et constitue « un signal préoccupant pour l’ensemble de la filière ».

Si TF1 rappelle que ses trois chaînes restent disponibles chez les principaux distributeurs français, dont Free, Bouygues Telecom, Orange, SFR, Vitis, BIS TV, NordNet et plusieurs opérateurs locaux, elles ne sont plus incluses dans les offres reposant sur les bouquets Canal+, notamment TV by Canal, proposé avec certaines offres Freebox, et se retrouvent donc accessible uniquement en payant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox