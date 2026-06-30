Fin du suspense, 3 chaînes de TF1 quittent dès maintenant les offres Canal+ et les Freebox avec TV by Canal, il faudra désormais payer

Cette fois, cela semble définitif. Après un report il y a deux mois pour laisser une chance aux discussions entre Canal+ et le groupe TF1, TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV ne sont plus incluses dans les offres Canal+, y compris dans TV by Canal et Famille by Canal sur certaines Freebox.

Le suspense a pris fin. Alors que Canal+ avait repoussé en avril le retrait de trois chaînes du groupe TF1 jusqu’au 30 juin afin de poursuivre les négociations, aucun accord ne semble avoir finalement été trouvé. Depuis aujourd’hui, TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV ont disparu des offres Canal+, mettant un terme à plusieurs mois d’incertitude.

Cette décision concerne également les abonnés Freebox bénéficiant de TV by Canal ou Famille by Canal. Ces trois chaînes ne sont désormais plus incluses dans ces bouquets. En se rendant sur les canaux concernés, les abonnés découvrent désormais un message les invitant à souscrire individuellement à chacune de ces chaînes. Elles restent donc disponibles, mais uniquement sous forme d’abonnement à la carte et ne font plus partie des offres incluses. Il faudra donc débourser 0,49€/mois pour Ushuaïa TV, 0,99€/mois pour TV Breizh et 0,49€ pour Histoire TV. Pour rappel, TV by Canal est notamment inclus dans les offres Ultra, Delta et Révolution. Famille by Canal a été offert sans limite ou pendant 1 an, récemment renouvelé à des abonnés Freebox Pop.

Pour les abonnés Freebox concernés, cela se traduit par la perte de trois chaînes thématiques jusqu’alors incluses sans surcoût dans leur abonnement TV by Canal ou Famille by Canal. Canal+ met de son côté en avant d’autres chaînes déjà présentes dans ses bouquets, comme Love Nature, Dog & Cat TV, Polar+, RTL9, Planète+ Aventure, Toute l’Histoire ou encore Museum TV, mais celles-ci ne remplacent pas directement les programmes proposés par TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV. Et ce n’est pas tout, la chaîne Olympia TV cessera définitivement d’émettre ce 30 juin, elle est distribuée dans les offres Canal+ et TV by Canal. MCM, la chaîne musicale iconique disparaîtra également d’ici demain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox