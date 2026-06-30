Free Caraïbe étend grandement la liste des destinations incluses dans son forfait 300 Go

Bonne nouvelle pour les voyageurs : Free Caraïbe étend encore la couverture internationale de son forfait 300 Go. Dix-sept nouvelles destinations rejoignent la liste des pays où 35 Go de données mobiles peuvent être consommés sans frais supplémentaires.

Free Caraïbe fait évoluer son offre mobile haut de gamme. L’opérateur ajoute 17 nouvelles destinations incluses dans l’enveloppe roaming de son forfait 300 Go, permettant à ses abonnés de continuer à utiliser leur internet mobile à l’étranger sans coût supplémentaire. Jusqu’ici déjà positionné comme une offre généreuse pour les déplacements internationaux, le forfait 300 Go de Free Caraïbe permet désormais d’utiliser jusqu’à 35 Go de données mobiles par mois depuis plus de 70 destinations, comme l’a repéré Tiino. Cette évolution s’applique sans changement de tarif et concerne directement les usages en itinérance (roaming).

Parmi les nouvelles destinations désormais incluses figurent plusieurs pays d’Amérique latine et des Caraïbes : Argentine, Bolivie, Colombie, Costa Rica, Curaçao, Équateur, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Uruguay, mais aussi Bonaire, Saba, Saint-Eustache, Sint Maarten (partie néerlandaise de Saint-Martin) ainsi qu’El Salvador.

Concrètement, les abonnés au forfait 300 Go pourront consommer jusqu’à 35 Go d’internet mobile sans surcoût dans ces territoires, avant application de la tarification hors enveloppe prévue par l’opérateur. Cette enveloppe vient s’ajouter aux usages déjà inclus dans la zone locale de Free Caraïbe, qui couvre notamment la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (territoire français).

Avec cette extension, Free Caraïbe continue de renforcer l’un des arguments mis en avant sur son offre mobile : proposer davantage de connectivité lors des voyages, sans nécessiter d’option internationale supplémentaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox