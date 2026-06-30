C’est fini pour Olympia TV de Canal+ et l’iconique MCM, disparition sur les Freebox et ailleurs

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, MCM et Olympia TV ont définitivement cessé d’émettre ce 30 juin.

Clap de fin pour deux chaînes emblématiques.Comme prévu, MCM et Olympia TV viennent de disparaître de tous les supports et offres qui les diffusaient, notamment les Freebox. Présenge également sur les box d’Orange, SFR et Bouygues, MCM faisait partie des chaînes incluses avec TV by Canal sur les Freebox Pop, Révolution avec TV by Canal, Delta et Ultra. Elle pouvait également être souscrite à la carte pour 1,49 euro par mois. Lancée en 1989 sous le nom de Monte-Carlo Musique, la chaîne avait marqué plusieurs générations avant de progressivement évoluer vers la pop culture et les musiques urbaines. Rachetée en 2019 par le groupe M6 lors de la reprise du pôle télévision de Lagardère, elle n’aura finalement pas survécu aux profondes mutations du paysage audiovisuel. Cette disparition s’inscrit dans une tendance plus large. Fin 2025, plusieurs chaînes musicales MTV du groupe Paramount avaient déjà cessé d’émettre en France. Pour autant, tout n’a pas disparu du côté des chaînes musicales du groupe M6. MCM Top, orientée vers les hits, est toujours diffusée chez Free sur le canal 271 et reste accessible à l’ensemble des abonnés Freebox disposant du service TV.

Arrêt d’Olympia TV

En parallèle, Olympia TV vient également de cesser d’émettre, elle était distribuée dans les offres Canal+ et TV by Canal (canal 79). Lancée en 2020 par Canal+, cette chaîne consacrée aux concerts et spectacles vivants disparaîtrait ainsi après six années d’existence.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox