Free annonce l’arrivée de 6 nouvelles chaînes et 9 replays inclus sur les Freebox avec TV by Canal

Après la disparition 5 chaînes aujourd’hui, les abonnés Freebox bénéficiant de TV by Canal voient arriver six nouvelles chaînes ( Gym Direct, Les Animaux de la 8, Clique TV, Groland, Les Deschiens et Raphaël Mezrahi) ainsi que neuf services de replay consacrés aux programmes cultes de Canal+.

Alors que les abonnés Freebox ont perdu ce 30 juin cinq chaînes de leur bouquet TV by Canal avec la disparition de MCM et Olympia TV ainsi que le retrait de TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV, Canal+ et Free réagissent immédiatement avec l’arrivée de six nouvelles chaînes thématiques et de neuf services de replay consacrés aux émissions cultes de la chaîne cryptée. Le changement est effectif dès aujourd’hui pour les abonnés Freebox bénéficiant de TV by Canal. La disparition de 5 chaînes linéaires historiques du bouquet, laisse donc place à l’arrivée de 6 chaînes digitales de Canal+.

Six chaînes dédiées aux émissions cultes de Canal+

Les nouvelles chaînes sont accessibles dès aujourd’hui sur les Freebox compatibles avec TV by Canal :

Canal 62 : Gym Direct. La célèbre émission de fitness de Sandrine Arcizet devient une chaîne dédiée proposant renforcement musculaire, cardio, yoga, danse et autres séances de sport.

Canal 79 : Les Animaux de la 8. Les passionnés d’animaux retrouvent Sandrine Arcizet et Élodie Ageron au travers de reportages, rencontres avec des vétérinaires et découvertes d’animaux à travers la France.

Canal 86 : Clique TV. L’univers de Mouloud Achour est désormais disponible en continu avec ses interviews, émissions culturelles, musique et pop culture.

Canal 87 : Groland. Toute l’actualité satirique de la célèbre Présipauté est désormais réunie sur une chaîne dédiée. Ce canal était jusqu’à présent occupé par MCM.

Canal 88 : Les Deschiens. Les sketchs de la troupe créée par Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff reviennent dans une chaîne entièrement consacrée à cette émission culte.

Canal 89 : Raphaël Mezrahi. Les interviews volontairement décalées du journaliste et humoriste sont désormais diffusées en continu.

Neuf services de replay, dont trois exclusifs

En parallèle des nouvelles chaînes, Canal+ enrichit également son offre de replay. Les abonnés peuvent retrouver les programmes diffusés sur les six nouvelles chaînes à la demande depuis leur Freebox. Trois services supplémentaires, disponibles exclusivement en replay, font également leur apparition :

Catherine et Liliane, avec les meilleurs moments du duo incarné par Alex Lutz et Bruno Sanches ;

Les sketchs de Bertrand Usclat, qui parodient avec humour les travers de la société et les formats médiatiques ;

Les meilleurs moments d’Antoine de Caunes et José Garcia dans Nulle Part Ailleurs, avec leurs sketches, déguisements et séquences devenues cultes.

Qui peut en profiter ?

Ces nouveautés sont accessibles sans surcoût aux abonnés Freebox disposant de TV by Canal, c’est-à-dire les abonnés Freebox Ultra, Freebox Ultra Essentiel, Freebox Delta et Freebox Révolution avec TV by Canal, sous réserve d’éligibilité. Si certains y verront une perte au change, Canal+ mise désormais davantage sur la valorisation de son propre catalogue et de ses émissions emblématiques pou enrichir TV by Canal, le tout sous forme de chaînes FAST et de services de replay.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox