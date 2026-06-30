Bouygues Telecom change de ton : « Avec Bouygues Telecom, fini les prises de tête » devient sa nouvelle promesse

L’opérateur revoit son positionnement grand public. À travers sa nouvelle campagne « Avec Bouygues Telecom, fini les prises de tête », Bouygues Telecom entend montrer qu’il ne vend plus seulement de la connectivité mais aussi des solutions pour le quotidien.

Bouygues Telecom lance une nouvelle phase de sa communication et entend désormais s’ancrer encore davantage dans les usages quotidiens du numérique. L’opérateur dévoile un nouveau territoire de marque accompagné d’une campagne publicitaire nationale et d’une évolution de son identité visuelle, avec un message central assumé : « Avec Bouygues Telecom, fini les prises de tête ».

Avec cette nouvelle signature, l’opérateur veut se positionner moins comme un simple fournisseur de connectivité et davantage comme un acteur capable de simplifier la vie numérique des Français.

Un repositionnement centré sur les préoccupations du quotidien

Dans un contexte où les usages numériques deviennent plus nombreux, plus complexes et parfois source de stress pour certains foyers, Bouygues Telecom cherche à mettre en avant une approche plus pratique et plus accessible. Développée avec l’agence BETC, cette nouvelle plateforme de communication repose sur une idée simple : montrer les interrogations que peuvent rencontrer les utilisateurs au quotidien et présenter les réponses proposées par l’opérateur.

L’objectif affiché reste fidèle au positionnement historique du groupe autour de services présentés comme utiles et pensés pour accompagner les usages.Ce repositionnement s’accompagne d’un important dispositif de communication. Bouygues Telecom déploie trois films publicitaires réalisés pour la télévision et le digital, une nouvelle campagne d’affichage, un parcours retravaillé en boutique ainsi qu’un dispositif média élargi. Plusieurs solutions sont particulièrement mises en avant dans cette campagne avec des spots dédiés.

Parmi elles, Kids Watch, une alternative au smartphone destinée aux enfants afin de permettre aux familles de rester connectées sans accès complet à un téléphone classique.

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Bouygues Telecom met également en avant Mode Enfant, un outil de contrôle parental intégré directement dans son application, avec l’ambition de proposer un cadre de navigation plus simple à configurer pour les parents.

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Autre axe présenté : BiG, une offre pensée pour faciliter l’équipement numérique de plusieurs membres d’un foyer tout en limitant la complexité de gestion.

L’opérateur profite également de cette prise de parole pour faire évoluer certains éléments de son identité visuelle afin de mieux refléter cette nouvelle orientation. Dans le communiqué accompagnant ce lancement, Chrystel Abadie-Truchet, directrice générale adjointe en charge de la stratégie, du développement et de la communication de Bouygues Telecom, explique : « Ce nouveau territoire de communication s’inscrit pleinement dans notre plan stratégique Cap 2030 qui vise à construire le Bouygues Telecom de demain : encore plus performant, plus proche de ses clients et leader sur des segments clés. Notre ambition est claire : devenir l’opérateur préféré des Français. Cette nouvelle campagne est un marqueur fort qui illustre parfaitement notre volonté d’accompagner nos clients au quotidien au travers de solutions simples et accessibles qui leur facilitent réellement leur vie, en restant fidèle à notre signature de marque : “on est fait pour être ensemble”. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox