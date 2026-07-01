Free muscle son offre TV avec le lancement de 6 nouvelles chaînes musicales premium pas comme les autres

Après l’arrivée de Music Box Classic en avril dernier, Free enrichit son offre TV avec six nouvelles chaînes musicales de Music Box Group, elles sont payantes. Un pack dédié est affiché à 1,99€/mois.

L’offre TV des Freebox s’étoffe avec l’arrivée de nouvelles chaînes musicales. Music Box Group annonce à Univers Freebox le lancement de six nouvelles chaînes sur le réseau de Free, portant à sept le nombre de ses chaînes désormais distribuées par l’opérateur en France.

L’éditeur britannique, qui présente la France comme son 18ᵉ marché, revendique une présence auprès de plus de 22 millions d’abonnés en Europe, en Afrique et au-delà. Fondée au Royaume-Uni en 1984, Music Box est l’une des plus anciennes marques indépendantes de télévision musicale en Europe. Concrètement, les abonnés Freebox retrouveront désormais les chaînes suivantes dans la numérotation TV :

Music Box Hits (canal 276)

Music Box Dance (canal 277)

Music Box Classic (canal 278)

Music Box Sexy (canal 279)

Music Box 80s (canal 280)

Music Box 90s (canal 281)

Music Box 00s (canal 282)

Music Box Classic n’est pas une nouveauté à proprement parler. Cette chaîne est disponible sur les Freebox depuis le mois d’avril et reste incluse. Pour accéder aux 6 autres nouvelles chaînes, il est en revanche nécessaire de souscrire un pack dédié Music Box , lequel est affiché à 1,99€/mois.

Une programmation éditorialisée par des passionnés de musique

Avec cette arrivée, Music Box Group mise sur une offre complémentaire aux chaînes musicales traditionnelles. Chaque chaîne est consacrée à un univers spécifique, qu’il s’agisse des tubes actuels, de la dance, des années 80, des années 90, des années 2000 ou encore d’une programmation plus orientée « Sexy », tandis que Music Box Classic met à l’honneur les grands classiques. L’éditeur insiste également sur le fait que sa programmation est élaborée par des spécialistes de la musique plutôt que par des algorithmes, afin de conserver une véritable ligne éditoriale. Il met aussi en avant son propre procédé d’upscaling vidéo, destiné à restaurer les clips les plus anciens en Full HD pour une meilleure qualité d’image sur les téléviseurs actuels.

“Alors que la découverte musicale est de plus en plus guidée par les algorithmes, Music Box place l’humain au cœur de sa programmation. Chaque chaîne est construite par des programmateurs

musicaux qui sélectionnent et mixent les clips autour des genres, des ambiances, des publics et, surtout, des émotions. Les playlists sont conçues pour créer une expérience de visionnage fluide, continue et détendue. C’est pourquoi les clips musicaux sont associés à des formats courts autour de la musique et du divertissement, notamment des mixes thématiques, des classements, des histoires d’artistes, des

anecdotes musicales, des extraits d’interviews et bien plus encore. Cela apporte du rythme, de la personnalité et du contexte aux chaînes”, présente Music Box.

Serge Kobel, directeur général de Music Box Group explique : « Notre objectif est d’offrir aux téléspectateurs français une approche fraîche et moderne de la télévision musicale, adaptée à

l’ère du streaming, tout en restant fondée sur le plaisir simple d’allumer la télévision et de profiter de la bonne musique. Music Box n’est pas une playlist de plus. C’est une expérience télévisuelle éditorialisée, créée par des personnes qui comprennent la musique et savent comment la faire vivre. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox