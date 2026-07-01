Freebox avec TV by Canal : une chaîne lancée récemment disparaît déjà pour les abonnés et n’est plus incluse

Le remaniement du bouquet TV by Canal ne semble pas se limiter pas à l’arrêt de MCM et Olympia TV ou au retrait de TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV. Love Nature, arrivée il y a seulement trois mois sur le canal 198, n’est désormais plus accessible aux abonnés Freebox bénéficiant de TV by Canal.

Alors que Canal+ vient de renforcer TV by Canal avec six nouvelles chaînes digitales (Gym Direct, Les Animaux de la 8, Clique TV, Groland, Les Deschiens et Raphaël Mezrahi) ainsi que neuf services de replay, un autre changement est passé beaucoup plus inaperçu. Selon nos constatations, corroborées par plusieurs remontées d’abonnés, Love Nature a disparu du bouquet TV by Canal sur les Freebox.

En se rendant sur le canal 198, les abonnés concernés voient désormais apparaître le message : « Votre offre ne vous permet pas d’accéder à ce contenu (web_subscription_only) », signe que la chaîne n’est plus incluse dans leur abonnement.

Une arrivée qui aura été de courte durée

Love Nature avait pourtant rejoint TV by Canal début avril, quelques jours seulement après son lancement dans les offres Canal+. Dédiée aux documentaires animaliers et aux programmes consacrés à la nature, la chaîne était accessible sur le canal 198 des Freebox avec TV by Canal. À ce stade, ni Free ni Canal+ n’ont communiqué sur ce retrait. Le message affiché à l’écran, laisse toutefois penser que Love Nature est désormais réservée à d’autres abonnements Canal+

Au final, malgré l’arrivée de six nouvelles chaînes thématiques et de neuf services de replay, TV by Canal perd aujourd’hui six chaînes linéaires : MCM, Olympia TV, TV Breizh, Ushuaïa TV, Histoire TV… et désormais Love Nature. Une évolution qui confirme la profonde recomposition du bouquet ces derniers mois, lequel s’avère aujourd’hui moins étoffé que jadis.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox