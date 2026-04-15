Bonne nouvelle pour certains abonnés Freebox, TV by Canal s’enrichit enfin d’une chaîne supplémentaire

Quelques jours après son lancement chez Canal+, la chaîne Love Nature arrive sur le canal 198 des Freebox avec TV by Canal.

Après le départ annoncé dès le 1er mai de TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV de ses offres, Canal+ cherche à compenser en enrichissant, à la marge, un bouquet qui s’est progressivement réduit. Le groupe y intègre ainsi l’une de ses dernières nouveautés.

Lancée le 30 mars dans le cadre de son nouveau plan de service, la chaîne Love Nature est désormais accessible chez Free via TV by Canal. Elle est proposée sur le canal 198 aux abonnés Freebox Delta, Pop, Révolution et Ultra disposant de ce bouquet, comme l’a indiqué sur X, Mickaël Pereira, responsable du développement de l’offre audiovisuelle chez Free. Dédiée aux documentaires animaliers, Love Nature mise sur des programmes immersifs centrés sur la faune et les écosystèmes, avec une diffusion en haute définition.

Selon nos constatations, certains abonnés Freebox équipés du bouquet Famille by Canal y ont également accès, laissant penser à une intégration plus large… ou à une mise en clair temporaire. La chaîne est par ailleurs disponible via les supports compatibles de Free TV pour ceux qui disposent de TV by Canal.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox