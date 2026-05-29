Freebox Pop, Ultra et mini 4K : Pluto TV ajoute gratuitement une chaîne thématique avec deux séries cultes

Les passionnés d’animes sportifs ont désormais leur chaîne dédiée sur Pluto TV. Footanim’ réunit gratuitement plusieurs séries emblématiques autour du football, disponibles directement sur les Freebox Pop, Ultra et mini 4K.

Pluto TV enrichit encore son catalogue gratuit avec une nouvelle chaîne entièrement dédiée au football… version anime. Baptisée Pluto TV Footanim’, elle réunit deux univers particulièrement populaires auprès des fans de culture japonaise et de ballon rond, avec des séries cultes comme Captain Tsubasa ou Inazuma Eleven disponibles 24h/24 et gratuitement.

La plateforme de streaming gratuite lance ainsi une chaîne thématique pensée pour les amateurs d’animes sportifs. Pluto TV Footanim’ diffuse en continu des épisodes centrés sur le football, entre matchs spectaculaires, techniques improbables, rivalités entre équipes et parcours de jeunes prodiges prêts à tout pour devenir les meilleurs.

La chaîne met notamment à l’honneur Captain Tsubasa, connu en France sous le nom Olive et Tom, véritable référence du manga sportif depuis plusieurs décennies. Les fans peuvent également retrouver Inazuma Eleven, autre série emblématique mêlant football, action et pouvoirs spéciaux dans des rencontres souvent totalement déjantées.

Avec cette nouvelle arrivée, Pluto TV continue de multiplier les chaînes gratuites ultra-thématiques autour de la pop culture, des séries, du cinéma ou encore des contenus jeunesse et gaming. L’objectif reste le même : proposer des programmes accessibles immédiatement, sans abonnement ni création de compte.

Pluto TV est disponible gratuitement sur de nombreux supports, notamment via navigateur web, smartphones, tablettes et téléviseurs connectés. La plateforme est également accessible directement depuis les Freebox Pop, Freebox Ultra et Freebox mini 4K via le Play Store Android TV intégré aux players. Les abonnés Freebox peuvent ainsi profiter facilement de cette nouvelle chaîne dédiée au football et aux animes directement sur leur téléviseur, sans coût supplémentaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox