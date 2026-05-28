Free Mobile lance les Xiaomi 17T et 17T Pro avec jusqu’à 300 € d’avantages et promos

Quelques heures après leur présentation officielle, les nouveaux Xiaomi 17T et 17T Pro arrivent déjà chez Free Mobile avec plusieurs remises, offres de remboursement et bonus reprise à la clé.

Les nouveaux Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro débarquent officiellement chez Free Mobile. Présésentés ce 28 mai lors d’une conférence organisée à Vienne, les deux smartphones premium du constructeur chinois sont désormais disponibles dans la boutique de l’opérateur, aussi bien à l’achat comptant qu’avec Free Flex.

Free accompagne par ailleurs leur lancement avec plusieurs offres promotionnelles et bonus de reprise valables jusqu’au 23 juin 2026.

Le Xiaomi 17T est affiché à 749 euros au comptant. Les abonnés peuvent également l’obtenir via Free Flex avec un premier paiement de 181 euros puis 24 mensualités de 19,99 euros. Xiaomi propose en complément une offre de remboursement de 180 euros sur demande jusqu’au 23 juin.

De son côté, le Xiaomi 17T Pro est lancé à 919 euros au comptant grâce à une remise immédiate de 80 euros valable jusqu’au 23 juin. En Free Flex, il est proposé avec un premier versement de 219 euros puis 24 mensualités de 24,99 euros, là aussi avec la remise immédiate incluse. Le modèle profite également d’une offre de remboursement de 120 euros ainsi que d’un bonus reprise pouvant atteindre 100 euros.

Dans les deux cas, Xiaomi ajoute une coque de protection offerte directement dans la boîte.

Avec cette nouvelle génération, Xiaomi continue de miser fortement sur la photographie mobile et renforce encore son partenariat avec Leica. Pour la première fois, les deux modèles partagent le même téléobjectif Leica x5, utilisé aussi bien pour le zoom que pour la macro. Le bloc photo est complété par un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels.

Le Xiaomi 17T Pro se distingue toutefois par plusieurs fonctions avancées, notamment en vidéo avec un mode Film capable de filmer en 4K à 60 images par seconde avec un effet bokeh naturel. Il embarque également une puce MediaTek Dimensity 9500 plus puissante, un écran AMOLED de 6,83 pouces jusqu’à 144 Hz et une batterie silicium-carbone de 7 000 mAh compatible avec la recharge filaire 100 W et sans-fil 50 W.

Le Xiaomi 17T adopte pour sa part un format un peu plus compact avec un écran AMOLED de 6,59 pouces limité à 120 Hz. Il est animé par une puce MediaTek 8500-Ultra et embarque une batterie de 6 500 mAh compatible recharge rapide 67 W.

Les deux smartphones inaugurent également Xiaomi Vision Care, un ensemble de technologies destiné à améliorer le confort visuel avec gestion avancée de la lumière bleue, du scintillement et de l’adaptation automatique à la luminosité ambiante.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox