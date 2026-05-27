Encore plus de chaînes en clair sur les Freebox pour cette semaine
Free continue de mettre en avant ses bouquets internationaux avec une ouverture gratuite des packs Musulman et Musulman Max sur Freebox pendant plusieurs jours.
Free poursuit ses semaines de découverte autour des bouquets internationaux, après les bouquets Arabia, et met cette fois à l’honneur ses offres dédiées à la culture islamique. Du 25 au 31 mai 2026, les abonnés Freebox peuvent accéder gratuitement aux packs Musulman et Musulman Max, habituellement facturés respectivement 3,99 € et 4,99 € par mois, annonce l’opérateur dans un nouveau post sur son portail.
Pendant cette période, les abonnés peuvent découvrir jusqu’à 13 chaînes accessibles directement depuis leur Freebox, sans engagement ni manipulation particulière. Avec cette opération, Free permet de tester deux niveaux d’offres autour de programmes religieux, éducatifs et culturels.
Le pack Musulman constitue la formule d’entrée de gamme avec 9 chaînes. Il donne accès à une sélection centrée sur la spiritualité, l’apprentissage et les contenus familiaux. Le pack Musulman Max ajoute quant à lui plusieurs chaînes supplémentaires consacrées aux enseignements religieux, aux prêches et aux programmes éducatifs, pour un total de 13 chaînes.
|Canal
|Chaîne
|Présentation
|Disponibilité
|491
|Al Resalah
|Chaîne culturelle et religieuse
|Musulman + Max
|575
|Iqraa
|Apprentissage et contenus éducatifs
|Musulman + Max
|655
|Al Nas
|Prêches et spiritualité
|Max uniquement
|656
|Al Rahma
|Enseignements et rappels spirituels
|Max uniquement
|657
|Al Insen
|Spiritualité et valeurs familiales
|Max uniquement
|658
|Al Nada
|Programmes religieux et éducatifs
|Max uniquement
|659
|Al Anis
|Chaîne familiale et spirituelle
|Musulman + Max
|660
|Al Majd Documentary
|Documentaires éducatifs et culturels
|Musulman + Max
|661
|Al Majd Holy Quran
|Récitation du Coran
|Musulman + Max
|662
|Al Majd Al Hadeeth Al Nabawy
|Hadiths et tradition prophétique
|Musulman + Max
|663
|Al Majd Space Channel
|Chaîne religieuse et familiale
|Musulman + Max
|664
|Iqraa International
|Programmes religieux internationaux
|Musulman + Max
|665
|Azhari TV2
|Transmission du savoir islamique
|Musulman + Max
Aucune activation spécifique n’est nécessaire. Pendant toute la durée de l’opération, il suffit de se rendre sur les canaux concernés depuis l’interface TV Freebox pour accéder aux chaînes incluses dans les packs Musulman et Musulman Max.