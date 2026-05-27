Encore plus de chaînes en clair sur les Freebox pour cette semaine

Free continue de mettre en avant ses bouquets internationaux avec une ouverture gratuite des packs Musulman et Musulman Max sur Freebox pendant plusieurs jours.

Free poursuit ses semaines de découverte autour des bouquets internationaux, après les bouquets Arabia, et met cette fois à l’honneur ses offres dédiées à la culture islamique. Du 25 au 31 mai 2026, les abonnés Freebox peuvent accéder gratuitement aux packs Musulman et Musulman Max, habituellement facturés respectivement 3,99 € et 4,99 € par mois, annonce l’opérateur dans un nouveau post sur son portail.

Pendant cette période, les abonnés peuvent découvrir jusqu’à 13 chaînes accessibles directement depuis leur Freebox, sans engagement ni manipulation particulière. Avec cette opération, Free permet de tester deux niveaux d’offres autour de programmes religieux, éducatifs et culturels.

Le pack Musulman constitue la formule d’entrée de gamme avec 9 chaînes. Il donne accès à une sélection centrée sur la spiritualité, l’apprentissage et les contenus familiaux. Le pack Musulman Max ajoute quant à lui plusieurs chaînes supplémentaires consacrées aux enseignements religieux, aux prêches et aux programmes éducatifs, pour un total de 13 chaînes.

Canal Chaîne Présentation Disponibilité 491 Al Resalah Chaîne culturelle et religieuse Musulman + Max 575 Iqraa Apprentissage et contenus éducatifs Musulman + Max 655 Al Nas Prêches et spiritualité Max uniquement 656 Al Rahma Enseignements et rappels spirituels Max uniquement 657 Al Insen Spiritualité et valeurs familiales Max uniquement 658 Al Nada Programmes religieux et éducatifs Max uniquement 659 Al Anis Chaîne familiale et spirituelle Musulman + Max 660 Al Majd Documentary Documentaires éducatifs et culturels Musulman + Max 661 Al Majd Holy Quran Récitation du Coran Musulman + Max 662 Al Majd Al Hadeeth Al Nabawy Hadiths et tradition prophétique Musulman + Max 663 Al Majd Space Channel Chaîne religieuse et familiale Musulman + Max 664 Iqraa International Programmes religieux internationaux Musulman + Max 665 Azhari TV2 Transmission du savoir islamique Musulman + Max

Aucune activation spécifique n’est nécessaire. Pendant toute la durée de l’opération, il suffit de se rendre sur les canaux concernés depuis l’interface TV Freebox pour accéder aux chaînes incluses dans les packs Musulman et Musulman Max.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox