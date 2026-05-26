Free Réunion améliore son forfait mobile et lance une promotion

Free Réunion continue de renforcer ses offres mobiles avec plus de services pour les voyageurs et un tarif promotionnel sur son forfait 5G.

Free Réunion fait évoluer son offre mobile avec plusieurs nouveautés destinées aux voyageurs et aux nouveaux abonnés. L’opérateur ajoute désormais l’Île Maurice aux destinations incluses dans son enveloppe data à l’étranger et active aussi la 5G en roaming dans certaines zones compatibles.

Autre changement notable : une nouvelle promotion est lancée pour attirer de nouveaux clients sur son forfait 5G. Jusqu’ici absente des destinations comprises dans le forfait, l’Île Maurice rejoint désormais la liste des pays où les abonnés Free Mobile Réunion peuvent utiliser leur enveloppe internet mobile sans surcoût.

Les clients disposent ainsi de 35 Go de data utilisables depuis cette destination, un ajout logique alors que l’île voisine représente l’un des déplacements les plus fréquents pour les Réunionnais, aussi bien pour le tourisme que pour les voyages familiaux ou professionnels.

La 5G arrive aussi à l’étranger

Free Réunion annonce également une amélioration importante pour les usages en roaming : la data mobile à l’étranger peut maintenant fonctionner en 5G dans les destinations compatibles. Concrètement, les abonnés pourront profiter de débits plus élevés hors de La Réunion, à condition que le réseau partenaire local et le smartphone utilisé soient compatibles avec la 5G.

L’opérateur ne précise pas encore la liste complète des pays concernés, celle-ci pouvant évoluer selon les accords passés avec les opérateurs étrangers. En parallèle, Free Réunion relance la bataille commerciale sur la 5G avec une offre promotionnelle réservée aux nouveaux clients. Le forfait Free Réunion 5G est proposé à 9,99 euros par mois pendant six mois, avant un passage à 15,99 euros mensuels. Une offre promotionnelle qui avait déjà été faite par l’opérateur

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox