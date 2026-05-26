Bouygues Telecom lance ses offres anniversaire, une Bbox avec 2 ans d’Amazon Prime inclus et un nouveau forfait mobile

Trente ans, ça se fête, et Bouygues Telecom décide de mettre les petits plats dans les grands avec deux offres dédiées.

À l’occasion de ses 30 ans, Bouygues Telecom dégaine deux nouvelles offres promotionnelles destinées à séduire aussi bien les amateurs de streaming que les gros consommateurs de data mobile. Une opération qui s’inscrit dans la logique démarrée en début d’année, avec des offres et des opérations lancées pour l’année des 30 ans de l’opérateur

La première nouveauté concerne la fibre avec une « Bbox Anniversaire » proposée à partir de 30 euros par mois avec un an d’engagement. Cette offre inclut surtout 24 mois d’accès à Amazon Prime, un avantage rarement proposé sur une aussi longue durée. Les clients BiG peuvent conserver ce tarif pendant deux ans, tandis que les autres abonnés verront le prix passer à 37 euros par mois après la première année. Il s’agit d’une offre assez classique en dehors de Prime offert, avec 2 Gbit/s en download, soit un équivalent à la Bbox Must en termes de débits, son ancien serveur WiFi 6E recyclé pour l’occasion et 180 chaînes incluses environ.

Sur le mobile, l’opérateur lance aussi un « Forfait Anniversaire 30 ans » avec smartphone. Affiché à 30 euros par mois pendant un an puis 40 euros mensuels, ce forfait proposer 350 Go utilisables en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM et en Suisse, mais aussi de 40 Go dans plus de 150 destinations à travers le monde. Parmi les pays inclus figurent notamment les États-Unis, le Canada, le Japon, la Turquie, le Maroc ou encore la Tunisie. Là encore, l’opérateur cherche avant tout à trouver des clients avec engagement, grâce au subventionnement du smartphone dans le forfait, pour 24 mois cette fois.

Bouygues Telecom accompagne aussi cet anniversaire avec plusieurs opérations promotionnelles et un grand jeu-concours baptisé « Je remonte le temps ». Chaque jour, les participants pourront tenter de gagner des cadeaux high-tech, mais aussi une « Golden SIM », un forfait 5G utilisable dans plus de 150 destinations avec 350 Go en France, Europe, DOM et Suisse, ainsi que 40 Go à l’international, sans engagement. Au total, plus de 1000 lots seront distribués, auxquels s’ajoute un gain financier de 150 000 euros.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox