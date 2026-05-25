Le saviez-vous : Free permet d’échanger son ancienne Freebox Pop contre une version plus performante et complète

Passer du WiFi 5 ou 6 au WiFi 7 avec sa Freebox Pop c’est possible, mais ce n’est pas gratuit. Voici comment faire.

Les abonnés Freebox Pop équipés des premières générations du serveur peuvent toujours demander un échange vers le modèle plus récent compatible Wi-Fi 7. Une évolution qui apporte de meilleures performances sans changer d’offre.

Lancé début 2024, le Server Freebox Pop Wi-Fi 7 n’est pas réservé aux nouveaux abonnés. Free permet également aux détenteurs des anciennes Freebox Pop Wi-Fi 5 de 2020 et Wi-Fi 6 de 2022 de remplacer leur matériel par cette version plus récente, à condition d’être raccordé à la fibre. Pour effectuer cet échange, il suffit de se rendre dans l’Espace Abonné Freebox, dans la rubrique « Ma Freebox », puis « Commander un Server Pop Wi-Fi 7 ». L’opération est facturée 49 euros directement sur la facture Free et nécessite ensuite le retour de l’ancien serveur en point relais.

Cette nouvelle version de la Freebox Pop apporte plusieurs améliorations techniques. Le Wi-Fi 7 bi-bande permet notamment d’atteindre des débits théoriques jusqu’à deux fois supérieurs à ceux du Wi-Fi 6, avec une meilleure gestion des nombreux appareils connectés dans le foyer. En filaire, les performances restent identiques avec jusqu’à 5 Gbit/s en téléchargement et 900 Mbit/s en envoi. Free met également en avant une consommation énergétique revue à la baisse grâce à un mode veille totale capable de réduire fortement la consommation électrique lorsque la box n’est pas utilisée. Autre différence visible cette fois-ci : l’apparition d’un véritable bouton marche/arrêt directement sur le boîtier. Une petite nouveauté pratique qui n’existait pas sur les premières générations de Freebox Pop et qui peut simplifier certains usages au quotidien.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox