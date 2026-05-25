Les 33 millions de box internet et décodeurs TV en France consomment 5 fois plus d’électricité que les réseaux fixes

Selon la nouvelle enquête annuelle “Pour un numérique soutenable” publiée par l’Arcep, les box internet et décodeurs TV des Français ont consommé à eux seuls 3,4 TWh d’électricité en 2024. Un niveau en légère baisse, mais qui reste élevé à l’échelle nationale puisqu’il représente près de 0,8 % de la consommation totale d’électricité en France.

L’Arcep vient de publier la cinquième édition de son enquête annuelle consacrée à l’empreinte environnementale du numérique en France. Parmi les nombreux enseignements du rapport, un chiffre interpelle particulièrement au delà de l’augmentation forte de la consommation énergétique des data centers : l’utilisation des box internet d’Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom etc, et des décodeurs TV a représenté à elle seule 3,4 TWh d’électricité en 2024. Même si cette consommation baisse d’environ 3 % par an depuis trois ans grâce notamment aux efforts des FAI sur leur hardware mais aussi software (mise en veille profonde, gestion avancée du WiFi), le régulateur rappelle qu’elle reste “très significative” puisqu’il représente près de 0,8 % de la consommation totale d’électricité en France. L’Arcep souligne notamment qu’elle est “cinq fois supérieure à la consommation totale d’énergie des réseaux d’accès fixes”.

À la fin de l’année 2024, la France comptait 32,6 millions d’abonnements internet haut et très haut débit grand public (33 millions aujourd”hui), soit autant de box internet utilisées par les clients des opérateurs, selon l’Arcep. Dans le détail, une box internet consomme en moyenne 7,3 watts lorsqu’elle est simplement allumée, même sans utilisation et avec le Wi-Fi désactivé. L’activation du Wi-Fi ajoute à elle seule environ 1,8 watt supplémentaire, soit une hausse de 25 % de la consommation. L’Arcep note également que “hors toute sollicitation de l’utilisateur et avec le Wi-Fi activé, la consommation électrique des box représente 90 % de la consommation totale”. À l’inverse, les usages internet eux-mêmes ou la connexion d’appareils comme des smartphones et ordinateurs n’ajoutent qu’une faible consommation supplémentaire.

Au total, une box internet utilisée dans des conditions classiques affiche une consommation moyenne de 10,1 watts. Un chiffre relativement stable d’une année sur l’autre. Les décodeurs TV pèsent eux aussi lourd dans la balance énergétique. En veille, leur consommation atteint en moyenne 4,1 watts, mais les écarts sont énormes selon les modèles : certains descendent à 0,2 watt tandis que d’autres montent jusqu’à 15,4 watts. Lorsqu’ils sont utilisés pour regarder un programme, les décodeurs TV consomment en moyenne 7,4 watts. Les modèles récents sont plus sobres, avec une moyenne de 4,4 watts pour les appareils commercialisés après 2020. L’Arcep appelle toutefois à nuancer la course au renouvellement des équipements. Le régulateur rappelle que la fabrication des box et décodeurs a elle aussi un impact environnemental important. “Les gains liés à la performance énergétique en phase d’utilisation d’un équipement plus récent peuvent être inférieurs à ceux qui seraient associés à l’allongement de la durée totale d’utilisation d’équipements moins performants”, souligne ainsi le rapport.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox