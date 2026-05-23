Univers Freebox prépare son propre assistant IA et vous demande de l’aider à trouver son nom

Bientôt, Univers Freebox ne se contentera plus seulement d’informer les Freenautes : un assistant IA maison va également faire son apparition. Avant son lancement officiel, la rédaction a décidé de faire appel à sa communauté pour une mission importante : lui trouver le nom parfait.

Entièrement dévoué à vos informer sur l’actualité de Free, des télécoms et de l’industrie de l’audiovisuel, Univers Freebox s’apprête à franchir une nouvelle étape avec le lancement prochain de son propre assistant basé sur l’intelligence artificielle. Mais avant son arrivée officielle, une question reste encore en suspens : quel sera son nom ?

Pensé comme un véritable compagnon numérique, cet assistant IA aura plusieurs rôles. Il pourra notamment aider les abonnés Free à trouver rapidement des réponses à leurs questions, les accompagner dans certaines démarches ou encore faciliter l’accès aux informations autour des offres, des Freebox, du mobile et des services de l’opérateur. Mais ce ne sera pas qu’un simple outil d’assistance. Univers Freebox souhaite également proposer un véritable agent conversationnel capable d’échanger naturellement avec les utilisateurs, de répondre à des demandes variées et d’interagir de manière plus fluide au quotidien.

Avant son lancement, la rédaction a décidé de mettre sa communauté à contribution pour trouver le nom idéal. Original, futuriste, drôle, inspiré de l’univers Free ou totalement décalé : toutes les idées sont les bienvenues. Alors, comment baptiseriez-vous le futur assistant IA d’Univers Freebox ? Partagez vos propositions dans les commentaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox