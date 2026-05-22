Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux PC à récupérer simplement et gratuitement

Entre escape game futuriste, interventions tactiques sous haute tension et action spatiale rétro, la sélection de jeux PC de la semaine propose des expériences intenses et particulièrement variées.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de trois nouveaux titres à récupérer : une salle d’évasion en science-fiction, un jeu tactique inspiré des unités SWAT et un roguelike spatial rempli d’aliens et de robots. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec Palindrome Syndrome (GOG). Ce jeu de type escape room vous plonge dans un mystérieux vaisseau spatial où vous devrez résoudre des énigmes, déchiffrer des codes et fouiller les différentes pièces pour comprendre ce qui vous est arrivé.

Entre objets cachés, logique et exploration, le titre mise sur une ambiance science-fiction mystérieuse et oppressante, tout en dévoilant progressivement les secrets de votre passé.

Enchaînons avec Hot Brass (GOG). Ce jeu tactique vous place dans la peau d’un membre d’élite des unités SWAT, chargé d’intervenir dans des situations particulièrement dangereuses comme des prises d’otages ou des alertes à la bombe.

Chaque mission demande de réfléchir rapidement et d’utiliser intelligemment votre équipement et l’environnement. Le jeu propose plusieurs approches tactiques, avec des décors destructibles et un mode coopératif jouable jusqu’à quatre joueurs.

Et enfin, voici Space Grunts (GOG). Dans ce roguelike spatial, votre escouade est envoyée sur une base lunaire isolée après la réception d’un signal de détresse intergalactique.

Vous devez explorer un labyrinthe généré de manière procédurale rempli d’extraterrestres, de robots et de drones, tout en améliorant votre arsenal et vos équipements. Chaque partie permet de découvrir de nouvelles armes, objets et itinéraires cachés.

Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. À noter, pour GOG, un code vous sera fourni à activer directement sur le launcher.

Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée.

Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox