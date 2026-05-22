Free accélère sur ses réseaux mobile et fibre avec une couverture 4G record

Free dévoile un nouveau point d’étape sur l’évolution de ses réseaux mobile et fixe en France. À l’occasion de la publication de ses résultats du premier trimestre 2026, l’opérateur met en avant une couverture mobile toujours plus étendue, portée notamment par la montée en puissance de la 4G sur la bande 900 MHz, tandis que son réseau fibre dépasse désormais les 40,6 millions de foyers couverts.

Free continue de densifier et moderniser ses infrastructures télécoms. Fin mars 2026, l’opérateur couvrait désormais 99,9 % de la population métropolitaine en 4G, contre 99,6 % quelques mois plus tôt. Une progression largement liée à la réallocation massive de fréquences 900 MHz vers la 4G engagée fin décembre 2025. Cette bande basse permet d’améliorer significativement la couverture, notamment à l’intérieur des bâtiments et dans les zones rurales. Au 1er mai 2026, Free comptait ainsi 24 260 sites 4G actifs en 900 MHz. Avec 31 036 supports 4G en service, l’opérateur de Xavier Niel reste proche de ses concurrents directs puisqu’il compte seulement 537 sites de moins que Bouygues Telecom et 1 657 de moins qu’Orange, tout en conservant une avance de 395 sites sur SFR.

La progression se poursuit également sur la 5G, avec une couverture dépassant désormais les 95 % de la population française. Free met particulièrement en avant le développement de sa 5G sur la bande 3,5 GHz, considérée comme la plus performante en matière de capacité et de débits. L’opérateur indique désormais couvrir 65 % de la population sur cette fréquence stratégique.

Cette montée en puissance s’accompagne de la poursuite du déploiement de la 5G+ lancée à l’échelle nationale en septembre 2024 , mais aussi de la généralisation de technologies comme la VoLTE et la VoNR afin d’améliorer la qualité des appels et maintenir la connexion data pendant les communications. Free continue également de revendiquer plus de 30 000 sites mobiles actifs en 4G et 22 880 en 5G avec le statut de premier réseau 5G de France en nombre d’antennes. L’opérateur compte aujourd’hui 15,7, millions d’abonnés France, un chiffre qui stagne au 1er trimestre.

Sur le fixe, Free confirme aussi l’extension continue de son réseau FTTH. Fin mars 2026, le FAI couvrait 40,6 millions de foyers en France, contre 40,1 millions lors du précédent bilan publié fin 2025. L’opérateur gagne ainsi 500 000 prises raccordables supplémentaires en un trimestre, poursuivant son expansion dans les zones très denses, les zones AMII et les réseaux d’initiative publique. Free compte aujourd’hui 7,6 millions d’abonnés haut et très haut débit, dont 6,5 millions en fibre optique, soit un taux d’adoption FTTH de plus de 86 %, parmi les plus élevés du marché français.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox