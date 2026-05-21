Orange relance son opération séduction 5G avec 50 000 eSIM gratuites

Dès le début de l’été, Orange propose à nouveau une offre eSIM gratuite pour tester son réseau mobile. En parallèle, l’opérateur déploie des infrastructures renforcées sur les grands événements culturels.

En septembre dernier, Orange avait lancé une opération nationale permettant de tester son réseau 5G en conditions réelles grâce à l’eSIM. L’initiative, limitée aux 50 000 premiers inscrits, offrait gratuitement 20 Go de données mobiles afin d’encourager les utilisateurs à expérimenter la qualité du réseau de l’opérateur dans leur quotidien.

Face au succès de cette campagne, Orange a décidé de la reconduire cette année, avec un lancement avancé au 1er juillet jusqu’au 30 septembre. Comme lors de la précédente édition, l’offre sera limitée aux 50 000 premiers inscrits. En revanche, le volume de data inclus n’a pas encore été confirmé. L’opération sera accessible sur iPhone comme sur Android, à condition que les appareils soient compatibles eSIM. Cette nouvelle édition s’inscrit dans une logique d’usage intensif de la 5G pendant la période estivale, particulièrement propice aux déplacements, aux voyages et aux événements de grande ampleur. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de tester ce qui est présenté comme le réseau mobile numéro 1 en France dans des situations réelles de forte sollicitation.

Vacances, déplacements en zones touristiques ou encore participation à des événements culturels sont autant de contextes où la qualité de la connexion mobile est mise à l’épreuve, notamment lors de partages de contenus lourds comme des vidéos ou des livestreams.

En parallèle de cette opération eSIM, Orange déploie un important dispositif réseau sur 26 festivals répartis sur l’ensemble de l’été. Certains événements débuteront avant le lancement de l’offre, comme We Love Green, Hellfest, Garorock ou Beauregard. D’autres suivront à partir du 1er juillet, notamment Les Eurockéennes, Main Square et Les Nuits de l’Erdre. L’ensemble du dispositif s’étendra jusqu’à la fin du mois d’août.

Pour faire face aux pics de connexion liés à la forte affluence, Orange déploie des antennes temporaires, installées sur mâts ou camions, en complément des infrastructures existantes. Ces équipements s’appuient notamment sur la technologie 5G Massive MIMO, qui permet d’optimiser la gestion des connexions simultanées et d’améliorer les performances du réseau dans des environnements très denses.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox