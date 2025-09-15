Orange lance une opération inédite en France : pouvoir essayer son réseau 5G gratuitement, peu importe votre opérateur

Orange permet de tester gratuitement son réseau mobile via eSIM.

Pour la première fois en France, un opérateur propose de découvrir son réseau mobile sans changer d’abonnement ni de carte SIM. Orange a annoncé ce 15 septembre le lancement d’une opération inédite, valable jusqu’au 15 octobre 2025, permettant de tester gratuitement la qualité de son réseau mobile.

Concrètement, les 50 000 premiers inscrits à l’application Orange Hello 5G, détenteurs d’un smartphone compatible eSIM, se verront offrir une eSIM activée instantanément, avec 20 Go d’internet mobile utilisables pendant 31 jours. Ce dispositif repose sur la technologie eSIM, qui évite toute manipulation physique et rend l’expérience totalement digitale, simple et rapide. Une idée qui permettrait ainsi à tous ceux qui veulent savoir si le réseau de l’opérateur historique est vraiment meilleur là où ils vivent, sans pour autant quitter leur opérateur actuel.

Avec cette initiative, Orange devient le premier opérateur français à permettre un essai gratuit et sans engagement de son réseau, avec une proposition résolument innovante. « Nous sommes fiers d’offrir cette opportunité dans les meilleures conditions, grâce à l’eSIM », a déclaré Laetitia Orsini-Sharps, directrice Grand Public Orange France, soulignant le rôle de l’opérateur en matière « d’innovation utile ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox