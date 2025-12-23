Paramount n’abandonne pas et tente un nouveau coup de poker face à Netflix : 40 milliards de garantie pour Warner

Nouveau rebondissement dans le dossier explosif du rachat de Warner Bros. Alors que l’opération semblait désormais acquise au profit de Netflix, Paramount revient dans la course avec une proposition spectaculaire. Le groupe met sur la table une garantie financière de plus de 40 milliards de dollars, directement issue de la fortune personnelle de Larry Ellison.

Jusqu’ici, le scénario paraissait écrit d’avance. Après le rejet d’une première offre hostile de Paramount, Warner Bros semblait promis à Netflix, prêt à débourser 82,7 milliards de dollars pour s’offrir le mythique studio hollywoodien. Mais Paramount n’a visiblement pas renoncé et tente un dernier coup de poker pour renverser la situation.

Selon les informations du Financial Times, Larry Ellison, fondateur et PDG d’Oracle, serait prêt à garantir personnellement 40,4 milliards de dollars afin de sécuriser l’opération. Une implication qui n’a rien d’anodin. Larry Ellison est le père de David Ellison, actuel PDG de Paramount. Une dimension familiale qui s’invite ainsi au cœur de ce qui pourrait devenir la plus importante transaction jamais réalisée dans l’industrie du divertissement.

L’objectif de cette nouvelle offensive est clair. Il s’agit de convaincre les actionnaires de Warner en leur offrant une garantie financière solide, afin de couper l’herbe sous le pied de Netflix. Un défi de taille, puisque ces mêmes actionnaires avaient déjà rejeté une précédente offre de Paramount, évaluée à 108,4 milliards de dollars, jugée trop risquée et trop coûteuse.

Dans le détail, la proposition repose sur un montage financier ambitieux. Aux 40 milliards de dollars apportés sur fonds propres par Larry Ellison s’ajouterait un emprunt de 54 milliards de dollars contracté auprès de Bank of America. En parallèle, l’indemnité prévue en cas d’échec de l’opération atteindrait désormais 5,8 milliards de dollars, un montant équivalent à celui proposé par Netflix. Un élément clé, alors que le projet sera scruté de près par les autorités de régulation.

Les actionnaires de Warner devront donc trancher entre deux projets très différents. Leur décision est attendue entre le 8 et le 21 janvier. Elle sera à la fois financière et stratégique, mais aussi politique. Larry Ellison est connu pour ses positions favorables au mouvement “MAGA”, et Paramount entretient de bonnes relations avec Donald Trump, dont l’administration devra valider ou non l’opération.

