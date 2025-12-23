Orange lance une nouvelle salve de promos pour ses abonnés Livebox

Plus de 100 films à partir de 1 euro : une promotion VOD “comme au cinéma” jusqu’au 7 janvier 2026.

Bonne nouvelle pour les abonnés Orange amateurs de films. Une vaste opération promotionnelle baptisée « Promo Comme au cinéma » permet actuellement d’acheter plus de 100 films en VOD à partir de seulement 1 euro sur Orange VOD. L’offre est valable jusqu’au 7 janvier 2026, laissant largement le temps d’en profiter pendant les fêtes ou en début d’année. Cette promotion met en avant un large catalogue mêlant films familiaux, animation, action et thrillers, accessibles à petit prix en achat définitif.

Des films à 1 euro pour tous les goûts

Parmi les titres proposés à 1 euro à l’achat, on retrouve plusieurs films populaires, idéals pour une séance détente ou un visionnage en famille. C’est notamment le cas de Legends, Angry Birds, Le monde secret des emojis ou encore S.O.S Fantômes (2016) – édition spéciale. Les amateurs de suspense pourront également découvrir ou redécouvrir Traque à Crescent City, également inclus dans cette sélection à prix mini.

Une offre particulièrement attractive pour enrichir sa vidéothèque numérique à moindre coût, sans abonnement supplémentaire. Au-delà des films à 1 euro, la promotion inclut également des titres plus récents proposés à tarif réduit. 28 ans plus tard est ainsi affiché à 6,99 euros, tandis que Venom 3: The Last Dance est disponible à 4,99 euros. Des prix nettement inférieurs à ceux habituellement pratiqués pour des films encore récents en VOD à l’achat.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox