Sosh lance les “Duos”, des offres box+forfait mobile mais sans remise pour le moment

Sosh affiche désormais sur son site de nouveaux « Duos » combinant forfait mobile et fibre optique. Une présentation qui rappelle les offres Open d’Orange, mais sans remise à la clé : le prix total correspond simplement à l’addition des deux abonnements.

La filiale low-price d’Orange fait évoluer sa vitrine commerciale avec l’apparition de nouveaux « Duos » : l’association d’un forfait mobile et de la Série Spéciale Sosh Fibre au sein d’une même offre. Après les offres Open d’Orange, place aux « Duos » de Sosh… mais sans avantage tarifaire à la clé.

Sur son site, l’opérateur met en avant ces duos comme une manière simple de composer son équipement télécom du quotidien : un forfait mobile + la fibre optique “à prix Sosh”. Le principe est clair : Sosh affiche un montant mensuel global correspondant exactement à la somme des deux abonnements choisis, sans avantage additionnel lié au couplage. Une logique très proche des offres Open d’Orange, mais sans remise multi-services.

L’objectif est donc avant tout d’offrir de la lisibilité, le client visualise immédiatement le budget mensuel s’il cumule mobile et fixe, sans avoir à additionner les tarifs. À ce stade, ces « Duos » relèvent davantage d’un habillage commercial que d’une offre convergente au sens strict. Reste à voir si Sosh ira plus loin à l’avenir, en proposant de véritables packs à tarif réduit, susceptibles de renforcer sa capacité de recrutement à la fois sur le fixe et le mobile.

Source : Alloforfait

