Freebox Pop, Ultra et mini 4K : Pluto TV lance une nouvelle chaîne ciné thématique accessible gratuitement

Pluto TV lance “Ciné 666 by Pluto TV”, sa nouvelle chaîne de l’horreur et du paranormal.

Pluto TV enrichit son offre gratuite avec publicité en lançant “Ciné 666 by Pluto TV”, une nouvelle chaîne dédiée à l’horreur, aux possessions et aux phénomènes paranormaux, accessible 24h/24 sans inscription ni abonnement. Le service de streaming gratuit avec pub poursuit ainsi sa stratégie d’élargissement de la programmation avec des flux thématiques variés. Après avoir proposé des chaînes consacrées aux films, aux séries ou aux documentaires, Pluto TV mise cette fois sur un contenu pensé pour les amateurs de sensations fortes et de frissons surnaturels.

“Vous avez déjà rêvé d’assister à un exorcisme ? Ciné 666 by Pluto TV vous plonge dans ce qu’est vraiment la terreur : des cas de possession aux malédictions démoniaques, en passant par des prêtres. Soyez prêts à sauver votre âme… ou à la vendre au diable !”, présente la plateforme. A noter, la chaîne commence à émettre à partir de 22h.

Avec ce nouveau flux, Pluto TV continue d’offrir un accès simple, gratuit et sans inscription à des contenus spécialisés. L’ajout de cette chaîne s’inscrit dans la volonté de proposer toujours plus de thématiques accessibles en continu. Déjà disponible en France sur le web, sur mobile et via de nombreux supports (Apple TV, Android TV, Freebox Pop, Ultra et Mini 4K…), Pluto TV compte aujourd’hui plus d’une centaine de chaînes gratuites couvrant tous les genres : cinéma, séries, animation, documentaires, télé-réalité, humour, musique et désormais, horreur et paranormal. Une section “à la demande” permet également de retrouver à tout moment un large catalogue de films et séries thématiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox