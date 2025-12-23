“Le cadeau parfait pour les proches que vous aimez un tout petit peu moins”, Free le fait gagner avec son humour décalé

Le niveau jeu concours de Free fait mal aux zygomatiques.

Avec un sens de la dérision qu’on lui connaît bien, Free vient de lancer un nouveau jeu-concours sur X qui détourne avec humour les codes des fêtes de fin d’année dans une vidéo volontairement kitsch et inspirée des télé-achats d’un autre temps, entre slogans absurdes et humour pince-sans-rire : « Le cadeau parfait pour les proches que vous aimez un tout petit peu moins », lance une voix off ringarde d’auto-promotion avec la promesse volontairement décalée de dépenser zéro euro… pour peut-être gagner le gros lot.

Dans son tweet, l’opérateur invite les internautes à taguer un proche en réponse, puis à suivre son compte officiel. À la clé, un tirage au sort prévu le 8 janvier, avec « à gagner, un Samsung Galaxy S25 ou rien du tout, c’est ça la vraie magie de Noël ».

Dépensez zéro, offrez (une chance de gagner) le gros lot 🎅🎁

Pour participer : taguez votre proche en réponse à ce tweet et suivez @free. Tirage au sort le 08 janvier. pic.twitter.com/dOg06H0b3b — Free (@free) December 22, 2025

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox