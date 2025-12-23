Quoi de neuf dans le réseau de distribution de Free ? L’opérateur sort de sa léthargie avec une nouvelle ouverture

Free inaugure une nouvelle boutique à Cholet, les nouvelles ouvertures se font rares depuis plusieurs mois.

Après trois inaugurations rapprochées fin juin et début juillet (Epagny, Romans-sur-Isère, Gap), Free a ensuite largement levé le pied sur l’amélioration du maillage de son réseau de boutiques. Juste avant Noël, l’opérateur relance pourtant la dynamique avec une nouvelle adresse à Cholet dans le département de Maine-et-Loire en région Pays de la Loire, annoncée comme ouverte depuis le mercredi 17 décembre 2025.

La nouvelle boutique Free est située au 4 rue d’Anjou, 49300 Cholet, en plein cœur de ville. De quoi éviter aux habitants de se reposer uniquement sur le parcours en ligne ou de se déplacer dans les agglomérations voisines pour découvrir les offres, souscrire ou demander de l’aide.

Sur place, Free met en avant l’accès aux souscriptions Free Mobile (Série Free, Forfait Free 5G), aux offres Freebox (Ultra, Pop, etc.), ainsi qu’un espace de démonstration notamment autour de la Freebox Ultra. En ajoutant l’ouverture de Cholet, le réseau de distribution de Free atteindrait aujourd’hui 266 boutiques à notre connaissance, en l’absence d’autres inaugurations officiellement relayées entre-temps).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox