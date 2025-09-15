Le saviez-vous : Free permet à ses abonnés Freebox et Free Mobile d’être avertis directement de ses bons plans

Free facilite l’accès à ses promotions grâce à une page officielle dédiée, mise à jour régulièrement, ainsi que des informations personnalisées envoyées par email ou SMS. Les abonnés Freebox et Free Mobile disposent ainsi de multiples façons de rester informés des offres du moment.

Que ce soit pour un accès temporaire gratuit à une plateforme de streaming sur votre Freebox, un avantage sur un forfait Free Mobile ou encore des promotions sur des smartphones, Free propose régulièrement des bons plans. Pour simplifier la consultation, l’opérateur a créé la page “Les bons plans Free”, qui recense toutes les offres incontournables : remises, bonus et avantages Freebox ou mobiles.

En parallèle, Free peut également communiquer ses meilleures offres ainsi que celles de ses partenaires directement par email ou SMS. Pour recevoir ces notifications, il suffit de se rendre dans votre espace abonné, mobile ou fixe, en suivant des procédures légèrement différentes selon le service.

Pour les abonnés Free Mobile : rendez-vous dans la section “Mon compte”, puis cliquez sur “Mes informations” et “Mes préférences de contact”. Il est ensuite possible de sélectionner les options de contact souhaitées et de personnaliser la réception des offres (décochez la case correspondante si vous ne souhaitez pas recevoir les offres de Free par mail). Les offres partenaires, en revanche, ne peuvent pas être désactivées. Une fois vos choix effectués, cliquez sur “Enregistrer”.

Pour les abonnés Freebox : accédez à votre espace dédié, puis à “Mon abonnement” > “Préférences de contact”. Il suffit de cocher la case qui correspond à vos besoins et de valider via le bouton rouge pour recevoir les promotions et avantages Free directement dans votre boîte mail.

