Free annonce que l’un de ses services inclus n’est pas compatible avec l’Apple Watch

L’option mVPN n’est pas compatible avec l’Apple Watch, précise l’opérateur.

Free Mobile a lancé mardi dernier son option eSIM pour l’Apple Watch, permettant une utilisation autonome de la montre via le réseau mobile. En revanche, le service mVPN n’est pas accessible sur l’Apple Watch, même avec une connexion cellulaire active, explique l’opérateur sur son site d’assistance.

Pour rappel, Free mVPN fonctionne uniquement en France et exclusivement sur le réseau mobile de Free. Il n’est pas utilisable en Wi-Fi ni à l’étranger. Lorsque le service est activé, les MMS ne sont plus disponibles. Les utilisateurs d’iCloud+ doivent également désactiver le relais privé avant d’activer le mVPN, afin d’éviter tout conflit entre les deux services.

Ce VPN, inclus dans le Forfait Free 5G et le forfait Série Free (hors offres Veepee), permet de protéger la navigation en masquant l’adresse IP réelle, remplacée par une IP localisée aléatoirement en Italie ou aux Pays-Bas. Il peut aussi bloquer certains contenus malveillants ou frauduleux, comme des liens issus de SMS de phishing. À ce stade, Free n’a pas communiqué sur une éventuelle compatibilité future du mVPN avec l’Apple Watch.

Merci à Tiino

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox