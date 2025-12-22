“Derniers jours” pour profiter de la B&You Pure Fibre, Bouygues Telecom pourrait augmenter le prix

L’offre Pure Fibre de B&You figure actuellement parmi les forfaits internet les plus compétitifs du marché. Proposée sans décodeur TV ni service de téléphonie, elle se concentre exclusivement sur l’accès à internet via la fibre et le Wi-Fi. Cette formule, lancée en novembre 2024, pourrait toutefois connaître une évolution tarifaire prochaine, comme l’indique un message affiché sur le site de Bouygues Telecom, mentionnant «Derniers jours pour profiter de B&You Pure Fibre à ce prix», laisse penser qu’une hausse tarifaire pourrait intervenir à partir de janvier 2026. Aucun détail n’a été communiqué à ce stade sur l’ampleur de cette éventuelle augmentation, qui pourrait se traduire par quelques euros supplémentaires par mois.

Avec Pure Fibre, B&YOU, la marque low cost de Bouygues Telecom, a remis en avant le modèle des offres single-play. Le principe est simple : une connexion internet haut débit, sans services additionnels, pour un tarif inférieur à celui des offres triple-play traditionnelles. Cette approche a contribué à dynamiser le marché des fournisseurs d’accès à internet. Depuis son lancement en 2024, d’autres opérateurs ont lancé des formules concurrentes, comme la Freebox Pop S.

Actuellement facturée 23,99 euros par mois, l’offre inclut une Bbox équipée du Wi-Fi 7 et permet d’atteindre des débits descendants allant jusqu’à 8 Gb/s. En revanche, aucun service de télévision ni de téléphonie fixe n’est inclus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox