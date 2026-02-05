Ce service hybride méconnu offre un maximum de chaînes sur certaines TV connectées

À l’occasion du Ramadan 2026, Sat.tv lance un bouquet TV éphémère réunissant des chaînes de divertissement, de fiction, de jeunesse et de programmes religieux.

Sat.tv, solution proposant de nombreuses chaînes gratuitement aux détenteurs d’une installation satellite (notamment un Tuner sur leur Smart TV), déploie une nouvelle édition de son bouquet TV éphémère dédié, pensée pour accompagner les familles tout au long du Ramadan. Comme les années précédentes, l’objectif est de proposer une programmation variée, accessible en clair, couvrant aussi bien le divertissement que les contenus culturels, religieux ou jeunesse.

Le bouquet Ramadan regroupe des chaînes autour de grandes thématiques adaptées aux différents moments de la journée : programmes religieux, séries et fictions, divertissement général, cuisine, documentaires et chaînes pour enfants. L’accès se veut simple et immédiat pour les utilisateurs équipés d’un décodeur compatible Sat.tv ou d’un téléviseur utilisant l’application Sat.tv Connect, via le chemin suivant : Menu Paramètres → Bouquets → Ramadan. Les chaînes sont diffusées en clair et bénéficient d’une numérotation dédiée pour une navigation fluide.

Pour l’édition 2026, le bouquet est disponible en pointant sa parabole vers Eutelsat Nilesat 7/8° Ouest ou Eutelsat Hotbird 13° Est, deux positions orbitales majeures du groupe Eutelsat. Voici le détail des chaînes proposées.

Position satellite Catégorie Chaînes Eutelsat 7/8° Ouest Cuisine & divertissement CBC Sofra, Panorama Food, Samira TV, Zahra TV, MBC Masr, Nile Life, MBC Iraq, 2M, Ennahar, Dubai One Drama & séries MBC Drama HD, MBC Masr 2 HD, CBC Drama, Al Nahar Drama, Al Hayah Mosalsalat, DMC Drama, Sada El Balad, Sada El Balad 2, Nile Drama, Al Thania, Al Rayyan Al Qadeem, Rotana Cinema KSA, Rotana Cinema Egypt, Rotana Classic, Rotana Drama Généralistes Al Sharqiya TV HD, Falastini TV, Ana Sooria, Roya TV, Kuwait 2 HD, Bahrain International, Sheba TV, Qatar 2 TV HD, Oman TV HD, Wasat TV, Al Nahar TV, CBC, Al Hayat HD, DMC, MBC 1, Sama Dubai, Al Oula HD, Echourouk Documentaires & internationales NHK, CGTN Arabic, wedotv Big Stories, World Fishing Network Religieuses Al Resalah, Karbala, Al Nas, Al Ons, Huda, Saudi Quran TV, Saudi Sunna, Al Majd Holy Quran, Sharjah Quran TV, Al Quds Today TV Jeunesse Algerian 4 Kids, Sat 7 Kids, MBC 3, Majid Kids, CN Arabic, Spacetoon Eutelsat Hotbird 13° Est Chaînes arabes Al Aoula, 2M Monde HD, Arryadia HD, Athaqafia HD, Al Maghribia HD, Al Laayoune HD, Tamazight HD, A4 TV Tamazight, Tunisia Nat 1, TV5 Algérie, TV Coran, Assadissa HD, Abu Dhabi TV, Al Jazeera Documentary, Al Jazeera HD, Al Arabiya HD, Saudi Al Ekhbariya HD, BBC Arabic HD, France 24 HD, CGTN Arabic HD, TRT Arabiya HD, Asharq News HD, Al Jazeera Mubasher, Qatar TV HD, Al Masriyah, Al Sharqiya TV HD, Bahrain TV HD, Dubai TV HD, Jordan TV, KTV 1 HD, Oman TV HD, Saudi TV HD, SBC HD, Sharjah TV HD, Sudan TV, Saudi Quran TV HD, Saudi Sunna TV HD, Zad TV Chaînes internationales Al Jazeera English HD, TV5MONDE Europe, France 24 HD (EN), Arte HD, BFM TV, CGTN Français HD, CGTN Español HD, TVE Internacional HD, Arirang World, DW English HD

Qu’est ce que sat.tv ?

Sat.tv est un service gratuit de télévision par satellite qui permet d’accéder à des chaînes diffusées en clair via les satellites d’Eutelsat, sans abonnement mensuel. Pour en profiter, il faut disposer d’une parabole satellite correctement orientée (vers la position 13° Est ou 7/8° Ouest selon les bouquets) et d’un décodeur satellite compatible Sat.tv affichant le logo du service. Sans matériel adapté, il n’est pas possible de recevoir ces chaînes.

Les contenus sont organisés en bouquets par pays, langues ou thématiques en fonction du satellite. Sat.tv propose un guide électronique de programmes (EPG) avec les grilles en cours et à venir. Pour bénéficier des fonctionnalités avancées, comme le guide sur 7 jours, logos, images, enregistrements (PVR) et alertes, il est nécessaire de connecter une clé USB ou un disque dur externe d’au moins 2 Go au récepteur. Sans stockage externe, le guide reste accessible mais limité dans le temps (48 heures) et dans les informations visuelles.

Selon la FAQ, Sat.tv offre chaque semaine un large volume de contenus, avec des centaines de films et épisodes de séries, ainsi que de nombreuses chaînes sportives. Le service fonctionne dans une zone géographique étendue, Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, mais la taille de la parabole requise varie selon la position satellite. La plateforme est présentée comme collaborative : les éditeurs de chaînes fournissent directement les informations de programmes, dont ils restent responsables.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox