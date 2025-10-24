Abonnés Free Mobile : mVPN est incompatible avec un service Apple, comment faire ?

Si vous êtes un utilisateur d’iCloud+, il est recommandé de désactiver une de ses options sur votre iPhone avant d’utiliser le service mVPN de Free Mobile.

En septembre dernier, l’opérateur de Xavier Niel a annoncé intégrer un nouveau service pour tous ses abonnés Série Free et forfait à 19.99€/mois : mVPN. Un VPN gratuit, intégré au réseau et simple d’utilisation, qui permet donc de naviguer de manière plus sécurisée, mais aussi de contourner certains blocages géographiques grâce à une adresse IP générée aléatoirement soit au Pays Bas, soit en Italie. Un service pratique, simple à utiliser, puisqu’il suffit de se rendre sur son espace abonné pour l’activer… Mais avec un petit contretemps pour certains détenteurs d’iPhone.

En effet, l’opérateur explique que “si vous utilisez iCloud+ avec le relais privé activé sur iPhone, il est recommandé de le désactiver avant d’activer Free mVPN” sur son portail d’informations. Pour rappel, le relais privé iCloud est conçu pour protéger votre vie privée, en garantissant qu’aucune partie, même Apple, ne puisse savoir qui vous êtes, ni quelles pages vous consultez sur le Web dans Safari. Et il est inclus pour tous les abonnés iCloud+.

Si vous activez le relais privé, vos requêtes sont transmises via deux relais Internet distincts et sécurisés. Votre adresse IP est détectable par votre fournisseur réseau et le premier relais, qui est géré par Apple. Vos enregistrements DNS, pour leur part, sont chiffrés afin qu’aucune partie ne puisse identifier l’adresse du site web sur lequel vous souhaitez vous rendre. Le second relais, géré par un fournisseur de contenu tiers, génère une adresse IP temporaire, déchiffre le nom du site web demandé et vous connecte à ce dernier.

En bref, un service qui peut vite gêner mVPN, puisque ce service propose lui-même une connexion sécurisée et chiffrée. Heureusement, il est possible de contourner cela, en désactivant le service, ou en changeant de navigateur puisque relais privé n’affecte que Safari.

Comment désactiver le relais privé d’iCloud+

Accédez à Réglages > [votre nom] > iCloud > Relais privé, puis activez « Relais privé ». Effectuez l’une des opérations suivantes : Désactiver « Relais privé iCloud » temporairement : Touchez « Désactiver jusqu’à demain ».Sous 24 heures, Relais privé iCloud sera réactivé automatiquement. Si vous voulez le réactiver plus tôt, suivez les instructions pour l’activer à tout moment.

Désactiver complètement « Relais privé iCloud » : Touchez « Désactiver le relais privé ».

Nous recommandons bien sûr de désactiver le relais temporairement si vous entendez utiliser mVPN seulement une fois, puisque le VPN de Free se désactive au bout de douze heures, vous retrouverez alors au bout d’une journée l’accès au relais privé.

