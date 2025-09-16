Free Mobile : comment activer simplement le nouveau VPN inclus dans votre forfait Free ou Série Free

Free Mobile vient de frapper fort en intégrant directement un VPN dans son offre historique à 19.99€ et son forfait Série Free. Voici un tutoriel pour l’activer rapidement.

Free innove une nouvelle fois dans le monde des télécoms avec mVPN, le premier VPN intégré directement à un réseau mobile et proposé sans surcoût à ses abonnés 4G/5G. Ce service, unique au niveau mondial, permet de naviguer de façon plus confidentielle et sécurisée, tout en bloquant les contenus frauduleux ou malveillants. Inclus dans les forfaits Free 5G et Série Free, mVPN a été pensé pour être simple à utiliser : pas besoin de télécharger une application tierce ni de souscrire à une offre payante. Dans cet article, nous vous expliquons comment l’activer en quelques clics depuis votre espace abonné. L’option sera activable depuis l’application mobile Free dans la journée.

Il vous suffit en effet de vous connecter à votre espace abonné Free Mobile, puis de vous rendre dans la section “Mes options”, vous y verrez alors une section dédiée à mVPN.

En cliquant sur “détails”, vous arrivez alors sur une page vous présentant le service. Pour l’heure, l’activation est extrêmement sommaire, avec une case à cocher, vous serez alors identifié sur une adresse IP localisée à l’étranger (Italie ou Pays Bas), mais l’opérateur a d’ores et déjà annoncé qu’il proposerait bientôt le choix du pays. De plus, il est à nouveau indiqué que le VPN sera désactivé automatiquement au bout de 12 heures, vous vous retrouvez alors de nouveau sur une adresse IP Française. Free précise par ailleurs que les MMS sont indisponibles lorsque ce service est activé.

Une fois que vous l’aurez activé, le changement sera automatique et instantané. Attention cependant, vérifiez bien que vous n’êtes pas connecté à un réseau WiFi et bien sur le réseau Free Mobile, le VPN ne concernant que ce dernier. D’après nos propres observations, immédiatement après l’avoir activé et déconnecté notre smartphone du WiFi, nous avons pu nous rendre sur un site géo-bloqué en France depuis le réseau Free mobile. Simple comme bonjour.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox