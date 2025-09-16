Free Pro devrait enfin lancer l’eSIM d’ici la fin de l’année

L’eSIM dans offres mobiles de Free pro va devenir une réalité.

Trois ans après Free Mobile pour le grand public, Free Pro devrait à son tour activer l’eSIM sur sa flotte. Annoncée « prochainement » dès 2021, la carte SIM virtuelle s’est faite attendre. Le lancement de l’iPhone Air 100 % eSIM aurait, semble-t-il, poussé la filiale B2B d’Iliad à accélérer la cadence. Comme le rapporte iGen, le service client de l’opérateur a récemment indiqué à un abonné Free Pro que l’eSIM serait disponible « courant 2025 », ce qui laisse entendre que l’ensemble du parc pourrait en profiter d’ici la fin de l’année.

De son côté, à l’occasion du lancement en précommande ce vendredi des nouveaux iPhone 17 et de l’iPhone Air 100% eSIM, Free Mobile offre jusqu’à la fin du mois l’eSIM à ses abonnés iPhone existants qui choisissent un nouvel iPhone chez Free et sur tous les modèles d’iPhone commercialisés par Free, ainsi qu’aux nouveaux abonnés qui choisissent un nouvel iPhone chez Free, parmi tous ceux vendus par l’opérateur.

