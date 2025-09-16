SFR annonce la disponibilité pour tous de sa séduisante nouvelle SFR Box 10+

Un serveur performant doté de plusieurs innovations à un prix attractif, si SFR est à vendre, cela ne l’empêche pas de lancer une offensive sur le marché du fixe avec sa nouvelle box SFR 10+.

Dévoilée cet été, et d’abord proposée aux abonnés fidèles, la SFR Box 10+ est dès aujourd’hui disponible pour tous, nouveaux comme anciens clients, annonce l’opérateur. Comme prévu, la Box 10+ est intégrée à l’offre SFR Fibre Premium, au tarif de 44,99€/mois, sans engagement, avec des débits jusqu’à 8Gb/s symétriques.

Ecoconçue comme ses concurrentes, cette nouvelle box est compatible avec toutes technologies Fibre (GPON / XGS-PON). Certifié par la Wi-Fi Alliance comme la Bbox WiFi 7 de Bouygues Telecom, son Wi-Fi 7 tri-bande permet lui aussi d’atteindre des débits jusqu’à trois fois supérieurs à ceux de la génération précédente. Sont inclus, deux répéteurs Wi-Fi 7 bi-bande pour d’étendre la couverture dans toute la maison. Ce nouveau serveur dispose par ailleurs de quatre ports Ethernet, dont un port 10 Gbit/s natif. “Premier opérateur à avoir lancé le XGS-PON en France avec sa Box 8X dès février 2022, SFR continue le déploiement de cette technologie, déjà disponible pour près de 50 % des prises FTTH”, précise SFR.

Côté innovation, La Box 10+ apparaît comme étant la seule box du marché à proposer un module de connectivité Thread pour relier des objets connectés basse consommation, tels que des capteurs de mouvement, des prises connectées ou des interrupteurs intelligents. Sont intégrés également “plusieurs fonctionnalités avancées de gestion de la consommation électrique dont un mode éco programmable, et prochainement une mise en veille profonde pour réduire la consommation en période d’inactivité, ainsi qu’un suivi de la consommation électrique, permettant aux abonnés de SFR de mieux comprendre et maîtriser leur impact environnemental”.

Enfin, l’accessibilité est au rendez-vous avec notamment un marquage en braille et le placement de la connectique pensé pour la rendre plus intuitive. Notons également ma présence d’un écran tactile E-ink ,économe en énergie, qui permet un accès aux principales fonctions.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox