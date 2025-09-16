Très bonne nouvelle pour les abonnés Freebox, Canal+ La Chaîne en Live débarque sur Oqee (iOS) et ça change tout

L’application Oqee by Free passe en version 2.30 sur iPhone et iPad et ajoute un poids lourd : Canal+ La Chaîne en live, désormais accessible sur le canal 40. Une arrivée qui étend enfin l’accès mobile à la chaîne phare de Canal+ pour les abonnés Freebox Ultra, Pop et Ultra Eseentiel.

Avec une nouvelle mise à jour OQEE 2.30 sur iOS et iPadOS, les abonnés Freebox Ultra, Ultra Essentiel et Pop peuvent regarder Canal+ en direct depuis leur iPhone ou iPad, en plus des players Free. Jusqu’ici, cette chaîne n’était visible que sur le Player TV Free 4K et le Player Devialet. L’intégration dans OQEE mobile ouvre l’accès en situation de mobilité ou simplement loin du téléviseur. Pour l’heure, les autres supports d’Oqee comme Android mobile ne proposent pas l’accès à la chaîne.

Pourquoi c’est une (très) bonne nouvelle

Le vrai plus de cette intégration qui marque pour la première l’accessibilité d’une chaîne Canal+ dans Oqee en mobilité, est un usage partout, matchs, films et grands rendez-vous peuvent être visionné en direct sur les iPhone sans devoir être dans l’obligation d’être connecté à sa Freebox chez soi. Plus besoin de basculer sur le player TV Free 4K pour suivre Canal+. Oqee gagne ainsi un contenu premium très demandé. Rendez-vous donc sur la 40 dans OQEE sur iOS pour découvrir ou retrouver les programmes de Canal+ La Chaîne en Live. Celle-ci est incluse pour les abonnés Freebox Ultra et offerte trois mois aux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox