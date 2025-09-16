Surprise, les 9 chaînes Canal+ sont désormais disponibles pour les abonnés Freebox dans la version iOS d’Oqee

Free va encore plus loin : toutes les chaînes Canal+ débarquent sur OQEE (iOS pour le moment), accessibles à tous les abonnés Freebox du canal 40 au 49.

Après l’arrivée de Canal+ La Chaîne en live avec la mise à jour Oqee 2.30 sur iPhone et iPad, l’appli de Free affiche désormais l’univers complet Canal+ sur iOS : les chaînes sont regroupées du canal 40 au canal 49 . Une bonne nouvelle pour tous les abonnés Freebox (Ultra, Ultra Essentiel, Pop, Révolution, mini 4K) disposant de l’app Oqee et qui attendaient cet accès depuis plusieurs années. La présence de ces chaînes de la filiale de Vivendi en mobilité chez Free marque une extension au-delà des players Freebox, c’est surtout le fruit d’un nouvel accord entre Canal+ et Free. L’application Canal+ était jusqu’à présent la seule porte d’entrée.

40 : CANAL+

: CANAL+ 42–49 : CANAL+ Sport 360, CANAL+ Foot, CANAL+ Sport, CANAL+ Box-Office, CANAL+ Grand Écran, CANAL+ Cinéma(s), CANAL+ Docs, CANAL+ Kids.

Qui peut en profiter ?

Tous les abonnés Freebox ayant accès à l’application OQEE (Ultra, Ultra Essentiel, Pop, Révolution / mini 4K ; hors Série Spéciale Pop S). Mettez à jour l’app Oqee via l’App Store. Laccès aux programmes des chaînes Canal+ dépend de votre abonnement Canal+ le cas échéant. Pour l’heure, les autres versions d’Oqee (Android, web, TV connectées) ne sont pas concernées par cette évolution.

