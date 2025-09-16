Oqee Ciné commence à proposer des avant-premières gratuitement aux abonnés Free

Oqee Ciné propose maintenant des contenus avant leur sortie officielle.

Free et Disney Channel s’associent pour offrir une nouveauté aux abonnés : la possibilité de découvrir des contenus en avant-première via Oqee Ciné, la plateforme de streaming incluse pour les clients Free.

En partenariat avec Disney Channel, Oqee Ciné met gratuitement à disposition les deux premiers épisodes de la série animée Marvel Iron Man et ses Amis Incroyables. Cette production met en scène Iron Man, accompagné de ses alliés Amadeus Cho et Riri Williams, face à Ultron, qui a réussi à dérober le pack de pouvoirs de Captain America.

Un premier aperçu de la série avait déjà été diffusé le 13 septembre sur Disney Channel, déjà incluse dans les offres Free. Mais cette fois, Oqee Ciné va plus loin en proposant les deux premiers épisodes avant le lancement officiel de la série prévu le 22 septembre 2025 sur Disney Channel.

Les abonnés Free ayant accès à Oqee (tous les abonnés Freebox et les abonnés Free Mobile avec un forfait Free, Série Free ou Veeepe incluant Oqee) peuvent accéder aux deux épisodes en avant-première directement sur Oqee Ciné :

via le site Internet,

via la Freebox (application Oqee Ciné > rubrique VOD),

ou via l’application Oqee by Free.

Avec cette opération, Oqee Ciné inaugure un nouveau format d’avant-premières pour ses abonnés, en complément de son catalogue habituel de films et séries inclus. Reste à voir si cette initiative sera élargie à d’autres productions dans les prochains mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox