Les abonnés Free Mobile peuvent désormais accéder à Pornhub et compagnie haut la main, Xavier Niel le confirme

Avec l’arrivée de mVPN dans les offres Free Mobile, beaucoup ont très vite fait la connexion : activer ce VPN devrait permettre de contourner le géo blocage des sites X… Et Xavier Niel est d’accord.

Free Mobile a surpris tout le monde en intégrant un VPN a son réseau pour les abonnés aux forfaits Free et Série Free gratuitement. Si un VPN a de nombreuses applications, beaucoup ont fait le lien avec un changement récent sur le web français : la mise en place des systèmes de vérification d’âge sur les sites pornographiques, ou encore l’arrêt de fonctionnement sur le territoire français des géants du nom comme Pornhub ou Youporn.

La question se pose alors : mVPN peut-il permettre d’outrepasser les blocages mis en place, ou d’aller sur les sites sans passer par la vérification d’âge ? La réponse est oui : l’adresse IP générée par votre VPN vous localise aux Pays Bas ou en Italie (au hasard), et ces pays n’ont pas mis en place de telles mesures. Ainsi, Pornhub et compagnie redeviennent bel et bien accessibles, du moment que vous êtes connectés au réseau Free Mobile.

L’image a été coupée pour des raisons évidentes, mais le site est bien disponible, avec même une indication de la provenance de votre adresse IP

Pour rappel, l’activation du VPN dure 12 heures et se désactive automatiquement, pour en savoir plus nous avons réalisé un tutoriel dédié. Même Xavier Niel n’est pas dupe, et a directement répondu à l’interrogation sur X après avoir dévoilé la nouveauté ce matin. Si la formulation de la question est teintée d’euphémisme, la réponse du fondateur de Free est pour sa part parfaitement claire :

Oui — Xavier Niel (@Xavier75) September 16, 2025

