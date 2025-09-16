Ligue 1+ passe le cap du million d’abonnés grâce à ses promotions de lancement

LFP Media a annoncé que sa plateforme Ligue 1+ avait dépassé le cap du million d’abonnés au 14 septembre, soit un mois seulement après le lancement de la saison 2025/2026. Le service comptait précisément 1,026 million d’abonnés, atteignant ainsi l’objectif initialement fixé pour l’ensemble de la saison.

Dans son communiqué, la LFP explique ce démarrage par « le fort attachement du public au championnat de France de Ligue 1 McDonald’s et aux clubs français », ainsi que par « une offre éditoriale immersive soutenue par les clubs » et « une hyper-distribution efficace ».

Une large distribution et des tarifs attractifs

La plateforme est accessible via l’application OTT sur Samsung, LG, Google, Apple et FireTV, et distribuée par plusieurs partenaires : DAZN, Prime Video, RMC Sport, Molotov, Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. Le tout souvent avec des offres de démarrage alléchantes, comme notamment les 3 premiers mois à prix réduit chez de nombreux opérateurs, ce qui a clairement aidé à séduire, notamment en comparaison des tarifs appliqués par le précédent distributeur du championnat. La LFP indique que 72 % des abonnés actuels se sont engagés pour l’ensemble de la saison.

Toujours selon la LFP, Ligue 1+ entend proposer une expérience « immersive », notamment à travers plusieurs magazines (Kick-off, 90+1, Ligue 1+ Le Club) et des productions originales comme le film Identité consacré à OL-OM, afin de séduire de plus en plus d’abonnés. LFP Media affirme également vouloir « poursuivre son développement avec de nouvelles innovations, des offres couplées complémentaires et de nouveaux partenaires de distribution ».

