Le saviez-vous : la data et le prix du forfait de certains abonnés Free Mobile dépendent de la date à laquelle ils ont souscrit

Tous les abonnés Série Free ne disposent pas forcément du même forfait pendant 1 an. Le volume d’internet inclus et le tarif fluctuent en fonction de la version de l’offre au moment de la souscription.

On a parfois l’impression que, chez Free Mobile, un même forfait correspond forcément aux mêmes caractéristiques pour tout le monde. Pourtant, ce n’est pas toujours le cas. Pour certains abonnés, le volume d’internet mobile inclus peut varier, le prix aussi … simplement en fonction de la date de souscription.

C’est notamment vrai pour la Série Free, une offre de Free Mobile qui évolue régulièrement depuis son lancement en juillet 2018. Il s’agit d’une formule promotionnelle sans engagement destinée à attirer de nouveaux clients grâce à des tarifs attractifs et une enveloppe data généreuse pendant 1 an avant de passer au forfait Free 5G 350 Go à 19,99€/mois. Depuis 7 ans, le contenu de l’offre notamment l’enveloppe de data en France et à l’étranger ont été modifiées un nombre incalculable de fois pour les nouveaux abonnés, ce qui signifie que deux clients Série Free peuvent bénéficier de volumes de data différents et de tarifs plus ou moins avantageux par rapport à un autre abonné, simplement parce qu’ils ont souscrit à des versions différentes de l’offre. Il est important de noter que chaque abonné conserve la même formule jusqu’ à la bascule même si une autre offre est lancée entre temps. Free le note d’ailleurs clairement sur son site d’assistance : “La Série Free est une offre qui évolue régulièrement. Le volume de data inclus dans votre abonnement dépend de la date à laquelle vous y avez souscrit.”

Pour savoir exactement combien de data votre Série Free inclut aujourd’hui, Free propose plusieurs méthodes : Depuis l’Espace Abonné Mobile (navigateur ou appli iOS / Android), connectez-vous et utilisez la rubrique Conso & Factures pour retrouver le détail de votre consommation. Autre possibilité, rendes-vous dans vos documents contractuels à retrouver dans l’Espace Abonné, rubrique Mon compte, Mes conditions générales d’abonnement puis choisissez votre Brochure tarifaire pour voir les conditions associées à votre date de souscription. Ou alors composez le 555 sur votre mobile pour recevoir un SMS récapitulatif de votre consommation.

L’offre Série Free actuellement proposée aux nouveaux abonnés est affichée 8,99 €/mois pendant 12 mois, incluant 120 Go de data en France métropolitaine (4G/5G), 25 Go de data utilisables depuis l’Union européenne et les DOM, Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe/DOM avec Free TV, Free MVPN et l’option eSIM Watch inclus.

