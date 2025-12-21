Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : les abonnés sont gâtés pour Noël, de belles annonces mais aussi une mauvaise nouvelle

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une panne, une promo ou une mise en clair, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Free surprend sur la TV et lance 5 chaînes ciné Rakuten TV avec replay, c’est inclus sur les Freebox et dans l’offre gratuite Free TV. Plus d’infos…

Mais ce n’est pas tous puisque trois autres chaînes thématiques dont Popcorn TV font également leur apparition chez Free, sans oublier deux nouveaux packs TV payant (English Learning et Indien).

Bouygues Telecom prépare-t-il une annonce majeure ? L’opérateur a adressé une invitation presse pour le 20 janvier prochain, laissant planer le mystère sur le contenu de cette conférence.

8 chaînes payantes du groupe M6 seront offertes sur la Freebox dès la fin du mois jusque fin janvier. Plus d’infos…

Mauvaise nouvelle, Free augmente encore les frais de résiliation pour tous les abonnés Freebox (69€). Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : une nouvelle salve généreuse de jeux PC à récupérer. Plus d’infos… Free s’apprête à lancer sa toute nouvelle application fusionnant Freebox Connect et l’app Free, la version bêta est là. Plus d’infos… Free Ciné s’enrichit de nombreux films et d’une section spéciale Noël, c’est gratuit pour tout le monde. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance l’eSIM sur Apple Watch et crée la surprise, l’option est incluse pour ses abonnés a contrario de ses rivaux. Plus d’infos…

Lancement “prochainement” de son option eSIM sur d’autres montres connectées (Wear OS). Plus d’infos…

Comparatif : l’eSIM sur Apple Watch chez Free Mobile, c’est mieux que chez Orange et SFR. Plus d’infos…

Free Mobile commercialise désormais les nouvelles Apple Watch et les vend en 4 fois sans frais. Plus d’infos…

Free Mobile ouvre avec Nokia l’accès à toute la puissance de son réseau aux développeurs pour accélérer l’arrivée de nouveaux usages. Plus d’infos…

Free annonce l’arrivée de la VoNR sur plusieurs smartphones Google, les appels, SMS et MMS passent en 5G+. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Free sous la menace d’une lourde amende de 48 millions d’euros après la fuite massive des données de 19,2 millions de ses abonnés. Plus d”infos…

La zone très dense constitue aujourd’hui le maillon faible du déploiement de la fibre en France, un glissement progressif du calendrier d’extinction de l’ADSL y est à prévoir selon l’Avicca, qui vise directement Free. Plus d’infos…

Free franchit un cap dans le plus grand RIP de France en Bretagne, les offres Freebox fibre désormais disponibles pour plus de 99% des foyers. Plus d’infos…

Free confirme à son tour l’arrêt imminent de plusieurs chaînes Paramount : il s’agira de Paramount Network, Game One, MTV Hits, J-One, Game One +1, BET et Paramount Network Décalé. Plus d’infos…

Free augmente les pénalités maximums en cas de retard de paiement, ce qui change pour les abonnés Freebox (égale au prix de l’offre mensuelle prorata temporis du nombre de jours de retard, dans la limite de 10,50 €). Plus d’infos…

