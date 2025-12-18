Free annonce le lancement “prochainement” de son option eSIM sur d’autres montres connectées

L’eSIM Free Mobile arrivera bientôt sur les montres Wear OS.

Troisième opérateur après Orange et SFR à avoir lancé l’option eSIM sur Apple Watch cette semaine, Free Mobile ne compte pas s’arrêter là. S’il nous a confié en octobre dernier son intention de proposer la carte SIM virtuelle sur d’autres montres connectées à l’avenir, l’opérateur le confirme aujourd’hui, il travaille actuellement sur un futur lancement, sans calendrier connu. Sur son site d’assistance, Free Mobile donne une information supplémentaire : “L’option eSIM Watch sera disponible prochainement pour les montres Wear OS”, comme par exemple les Pixel Watch 3 et 4. Reste à savoir si les Galaxy Watch de Samsung sont également directement concernées puisque le fabricant sud-coréen déploie actuellement sur ses montres son propre système One UI 8 basé sur Wear OS 6.

