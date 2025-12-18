Free annonce le lancement “prochainement” de son option eSIM sur d’autres montres connectées

Free annonce le lancement “prochainement” de son option eSIM sur d’autres montres connectées

L’eSIM Free Mobile arrivera bientôt sur les montres Wear OS.

Troisième opérateur après Orange et SFR à avoir lancé l’option eSIM sur Apple Watch cette semaine, Free Mobile ne compte pas s’arrêter là. S’il nous a confié en octobre dernier son intention de proposer la carte SIM virtuelle sur d’autres montres connectées à l’avenir, l’opérateur le confirme aujourd’hui, il travaille actuellement sur un futur lancement, sans calendrier connu. Sur son site d’assistance, Free Mobile donne une information supplémentaire : “L’option eSIM Watch sera disponible prochainement pour les montres Wear OS”, comme par exemple les Pixel Watch 3 et 4. Reste à savoir si les Galaxy Watch de Samsung sont également directement concernées puisque le fabricant sud-coréen déploie actuellement sur ses montres son propre système One UI 8 basé sur Wear OS 6.

 

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox

 par Maxime Raby