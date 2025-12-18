Free augmente les pénalités maximums en cas de retard de paiement, ce qui change pour les abonnés Freebox

Free prévient ses abonnés d’une évolution de ses conditions tarifaires en cas de retard de paiement sur leur abonnement Freebox. Sans modifier le mode de calcul, l’opérateur relève le plafond de la pénalité appliquée lors d’un défaut de règlement.

Free informe actuellement ses abonnés Freebox, par e-mail, d’une évolution des conditions appliquées en cas de défaut de paiement. L’opérateur durcit légèrement les pénalités financières prévues lorsqu’un règlement intervient en retard.

Jusqu’à présent, Free appliquait, en cas de retard de paiement, une pénalité égale au prix de l’offre mensuelle calculée au prorata du nombre de jours de retard, dans la limite de 7,50 euros. Pour les clients professionnels, cette pénalité pouvait en outre être complétée par une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Désormais, Free annonce une modification de ce plafond. Dans le message adressé à ses abonnés, l’opérateur précise : « En cas de défaut de paiement, une pénalité égale au prix de l’offre mensuelle prorata temporis du nombre de jours de retard, dans la limite de 10,50 €, sera appliquée. » Le principe de calcul reste donc identique, mais le montant maximal de la pénalité augmente de 3 euros.

Concrètement, plus le retard de paiement est long, plus la pénalité augmente, sans jamais dépasser le plafond fixé. Cette évolution ne concerne pas le prix des abonnements eux-mêmes, mais uniquement les frais appliqués en cas de paiement tardif. Free rappelle ainsi l’importance de régulariser rapidement sa situation en cas d’incident de paiement, afin d’éviter toute pénalité et d’éventuelles suspensions de service. Cette modification s’inscrit dans une mise à jour des conditions tarifaires de l’opérateur, qui a également augmenté ses frais de résiliation de 10€, lesquels passent à 69€.

Ce durcissement des conditions côté Freebox n’est pas une première au sein de l’opérateur. Free Mobile avait déjà revu à la hausse ses pénalités de retard en 2023 uniquement su son forfait Free à 19,99 €/mois avec une pénalité forfaitaire de 10 € par facture (contre 7,5€ auparavant) en cas de défaut de paiement pour les abonnés à ce forfait. Cette évolution s’inscrivait alors dans un contexte d’enrichissement de l’offre, avec notamment l’augmentation de l’enveloppe de data à l’étranger et l’ajout de nouvelles destinations sans surcoût.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox