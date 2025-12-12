Le saviez-vous : votre Freebox peut faire l’objet d’une suspension, mais c’est facile de régler le problème

Un accès Internet ou la télévision qui ne fonctionne plus soudainement peut vite inquiéter. Et cela n’est pas toujours dû à un problème technique.

Un prélèvement rejeté, une facture impayée qui s’accumule… et votre Freebox peut se retrouver “bridée” du jour au lendemain. Rien de nouveau, mais c’est une situation qui surprend encore beaucoup d’abonnés. Bonne nouvelle : la remise en service se fait généralement en quelques minutes, directement depuis votre navigateur, via une page de régularisation prévue par Free. Mais dans quels cas Free peut suspendre votre Freebox ?

Selon l’assistance Free, la suspension intervient en cas de défaut de paiement, principalement dans deux situations. Cela peut intervenir après le rejet d’un premier prélèvement, votre accès Internet et la téléphonie peuvent être suspendus. C’est aussi le cas si la somme due en fin de mois dépasse 60 € ou si deux impayés sont cumulés, la suspension peut aussi s’appliquer.

Dans les deux cas, Free précise que le service TV est suspendu. Concrètement, votre compte passe en statut impayé : le téléphone Freebox devient indisponible et toute tentative de navigation vous renvoie vers une page Free spécifique. Quand l’accès est restreint, votre navigateur est systématiquement redirigé vers une interface de régularisation. C’est elle qui vous permet de régler la facture et de relancer les services.

Comment réactiver ses services en quelques étapes

La procédure, telle qu’indiquée par Free, est simple :

Ouvrez votre navigateur et tentez d’aller sur n’importe quelle page. Une page Free vous indique que la connexion est restreinte et demande vos identifiants Freebox. Après saisie, vous obtenez un résumé de la facture impayée. Cliquez sur le(s) lien(s) correspondant à la ou aux factures à régler. Vous arrivez sur une page de paiement sécurisé. Une fois le règlement effectué, un message de confirmation s’affiche. Redémarrez votre Freebox pour retrouver l’accès à tous les services.

Free indique qu’il est parfois possible de réactiver Internet provisoirement sans payer immédiatement, via un lien “Accès provisoire”. Cela concernerait certains cas précis, notamment une seule facture impayée, inférieure à 60 €. Un rappel reste alors visible dans l’Espace Abonné, avec un accès rapide au paiement, pour lever totalement la suspension et retrouver un service complet.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox